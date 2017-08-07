[PreICO]/[ICO] Gizer – одноранговая сеть для игрового мира 20.10.2017 [BOUNTY]

1. Описание ICO
С более чем 1 миллиардом мобильных геймеров разработчики игр обратили внимание и создают более конкурентоспособные мобильные игры. Тем не менее, нет никакой сети для стимулирования конкуренции в играх и экономике eSports. Gizer - это решение ...
Gizer представляет собой одноранговую сеть, управляемую взаимодействием между различными сторонами для создания экономических возможностей в глобальном игровом сообществе. Наше видение - создать возможность для всех участников глобальной игровой экономики. Сеть Gizer будет подключать геймеров, хостов, малых предприятий, услуги фриланса и места для создания более продуктивного игрового мира.
Средства будут направлены на развитие проекта.
Токен GZR
GZR представляет собой открываемый элемент профиля в «неизвестном» состоянии. Пользователь может разблокировать токены в любое время, в результате чего разблокирован случайный профиль, который может быть применен к аватару игрока. Редкость и тип разблокированного элемента полностью случайны и решаются только после того, как пользователь решает разблокировать его.
Пользователи могут собирать предметы для ранжирования и настройки своих аватаров, чтобы получить престиж в игровом сообществе. После сбора определенных наборов предметов пользователь получает эксклюзивные предметы, повышение рейтинга и значки, присущие их наградам.
После того, как токен разблокирован, токен отправляется из кошелька пользователя Gizer в проект Gizer для дальнейшего повторного использования. Вторичное использование токенов GZR будет заключаться в том, чтобы оплачивать комиссионные или другие сборы на платформе Gizer.
Распределения привлеченных средств:
Разработка платформы - 50%
Покрытие общих и административные расходов - 20%
Юр. расходы - 10%
Маркетинг - 10%
Спонсорство - 5%
Разное - 5%
2. Выгода для покупателей токенов:
Можно использовать токен для разблокировки элемента, оплаты комиссионные или другие сборы на платформе Gizer.
Токен будет становиться, со временем более востребован, и соответственно будет расти спрос на него.
3. Дивиденды и вознаграждения
Нет дивидендов и вознаграждения
4. Детали ICO/PreICO
Символ - GZR;
Максимальная цель - $18 млн;
Общее количество токенов - 100 000 000.
PreICO
Начнется 20 октября 2017 года;
ICO
Нет информации.
5. Описание баунти компании
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Для баунти компании 2,778% от общего количества токенов GZR (2 778 000).
Эта кампания продлится до конца продажи токена Gizer (в середине ноября или раньше, если ICO будет успешным).
Для получения более детальной информации перейдите по ссылке - https://bitcointalk.org/index.php?topic=2210144
6. Сайт, WhitePaper, контакты.
https://gizer.io
https://tokensale.gizer.io/wp-conten...per_V2.1-1.pdf
FACEBOOK
https://www.facebook.com/GizerGaming/
TWITTER
https://twitter.com/Gizer_Gaming
MEDIUM
https://medium.com/@Gizer_Gaming
REDDIT
https://www.reddit.com/r/Gizer/
GITHUB
https://github.com/GizerInc
TELEGRAM
https://t.me/joinchat/Em71dQ4KZ8G-XxpArXNuHg
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/gizer_gaming/
TWITCH
https://www.twitch.tv/gizertv
YOUTUBE
https://www.youtube.com/c/GizerGaming
добавлено через 2 минуты
Админ. перенесите тему в Предстоящие ICO.