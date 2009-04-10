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Мировое благосостояние выросло на 169 млрд евро
Страховая компания Allianz опубликовала обзор Global Wealth Report, в котором представлен подробный анализ материального благосостояния и денежных обязательств населения более чем в 50 странах мира.
По результатам исследования, благосостояние населения планеты увеличилось в прошлом году на 169 млрд евро (+7,1%) до нового рекорда. По данным обзора, самыми обеспеченными считаются жители США и Швейцарии. В основном рост благосостояния людей в 2016 г. связан с ростом цен акций на биржах.
За последние 10 лет объем денежного имущества постоянно увеличивался. Исключение составил лишь 2008 г. когда из-за финансового кризиса показатель опустился на 8,4%. Но буквально за пару лет удалось наверстать упущенное. Особенно заметно было в прошлом году увеличение материального благосостояния населения в странах с развивающейся экономикой, в частности в Китае.
Вместе с ростом благосостояния увеличились также и долги частных домохозяйств. С 2016 г. их объем вырос на 5,5%. В последний раз столь стремительный скачок показателя был зафиксирован в 2007 г., в самом начале финансового кризиса. Особенно быстро наращивали в прошлом году долги жители Азии (+17%). Согласно подсчетам Allianz объем денежных обязательств частных домохозяйств в прошлом году составил по всему миру 40,6 млрд евро. 20% приходится на Азиатский регион. Для сравнения еще 10 лет назад жителям Азии принадлежало менее 7% глобальных долгов.
Объем денежного имущества за вычетом всех налогов и сборов также вырос на рекордную величину - 128,5 млрд евро. И хотя благосостояние населения азиатских стран заметно улучшилось, все равно нельзя до сих пор сказать, что богатства распределены в мире равномерно. Если на каждого жителя Северной Америки приходится в среднем 168 130 евро, то жителю Восточной Европы остается всего лишь сумма в 4150 евро. Специалисты Allianz не учли в своем исследовании данные о благосостоянии жителей Африки, самого бедного континента на планете.
Распределение благосостояния в мире все же пока нельзя назвать равномерным, констатируют эксперты Allianz. 10% богатейших людей планеты принадлежит 79% от общего объема материального благосостояния за вычетом всех налогов и сборов. Хотя ситуация в 2000 г. была гораздо хуже. Тогда на самых состоятельных людей приходился 91% богатств.
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