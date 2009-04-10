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Еврокомиссия оштрафовала Scania почти на миллиард евро

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Еврокомиссия оштрафовала Scania почти на миллиард евро
Шведская дочка VW на протяжении многих лет оговаривала цены с пятью другими производителями грузовиков.

Европейская комиссия наложила на шведскую компанию-производителя грузовиков Scania штраф в размере 880,5 млн евро за ценовой сговор с конкурентами. Об этом говорится в сообщении ЕК в среду, 27 сентября.

Как установила Еврокомиссия, Scania и пять других производителей, вступив в сговор, в течение 14 лет договаривались о ценах на грузовики, а также об объемах расходов на новые технологии, применение которых требовало более строгих экологических норм.

Было установлено, что в сговоре участвовали компании MAN, DAF, Daimler, Iveco и Volvo/Renault. Все они, в отличие от Scania, пошли на сделку со следствием в 2016 году и заплатили штраф, а в отношении шведской компании расследование продолжилось.

По данным ЕК, Scania координировала заводские цены на средние и тяжелые грузовики, которые и являются основой для ценообразования в данной отрасли в Европейской экономической зоне. Кроме того, компания договаривалась о сроках внедрения новых технологий, чего требовали экологические стандарты. Оплата разработки таких технологий была возложена на покупателей.
Ранее в BMWопровергли обвинения в картельном сговоре с Volkswagen, Audi, Porsche и Daimler.

Источник - korrespondent.net
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