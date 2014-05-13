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В российских банках наблюдается дефицит иностранной валюты

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В российских банках наблюдается дефицит иностранной валюты



Аналитическая служба российского отделения Райффайзенбанка, 27 сентября представила свой обзор, в котором указывает на тот факт, что российские банки взяли в долг у банка России по валютным свопам 1,5 млрд долл США, что является для них довольно существенной суммой и указывает на наличие дефицита валютных средств у части участников рынка. Напомним, что валютный своп означает 2 две операции с валютой - приобретение и продажа с 2-мя разными датами валютирования.

Эксперт Райффайзенбанка, г-н Денис Порывай представляя этот обзор утверждает, что у части наших банков в настоящее время резервы валюты находятся на нулевом уровне.

Специалист другого крупного банка под названием Металлинвестбанк, г-н Сергей Романчук, который руководит всеми валютными операциями в этом кредитном учреждении, комментируя сложившуюся ситуацию, говорит, что спрос на валютные свопы напрямую говорит о том, что из валютные средства уходят из России, а той валюты, которая хранится на банковских коррсчетах зачастую недостаточно, чтобы удовлетворить требования клиентов по платежам, ведь она уменьшается. Кроме того, в сентябре Минфин РФ произвел на рынке обмен евробондов на сумму почти в 4 млрд долл. США, т.е. из банковской системы они были изъяты и в итоге попали в Банк России. И это тоже сейчас один из факторов нехватки СКВ в банках.

Агентство РБК, которое в среду, вечером и рассказало про эту ситуацию, уже получило комментарии от Банка России, в которых подтверждается, что Центробанк действительно временно поднял лимит по его каждодневным операциям с валютными свопами и это сейчас реально и есть те самые ежедневные 1,5 млрд долл. США. Но при этом ЦБ сослался на "факторы", которые оказали частичное отрицательное влияние на ликвидность с валютой в прошлом месяце и мол они продолжают иметь место до сих пор, что естественно повышает спрос на СКВ на рынке свопов. Впрочем, Банк России, как и прежде смотрит на эту ситуацию как на временную, но чтобы не нагнетать ситуацию на валютном рынке и дальше, он временно и увеличил лимит СКВ по своим каждодневным операциям как раз до 1,5 млрд долл. США.

Как уточняет г-н Порывай запасы валюты тают еще с весны, и хотя импорт держится на невысоком уровне и за это время дивидендные выплаты отсутствовали. Просто в 3-м квартале 2017 г. очень много валюты ушло на выплаты по внешним российским долгам плюс в августе у банков было немалое количество конверсионных операций по ранее заключенной сделке "Роснефти" с индийской Essar Oil.

А вот по словам ведущего экономиста из АО «Данске банк» входящего в состав Danske Bank Group, крупнейшего банка Дании г-на Миклашевского, то из-за санации "ФК Открытие" и Бинка (а у них могут быть существенные потребности в валютном фондировании) наш банковский сектор находится в режиме некоторой встряски.

Аналитик из Росбанка г-н Кошелев добавляет к этому, что по его мнению сейчас ведущие банки страны делают большие закупки валюты с учетом их немалой задолженности перед Банком России.

И по оценке того же Порывай, до конца года ситуация со спросом на СКВ вряд ли улучшится поскольку объем внешних платежей в последнем квартале года будет равен 28 млрд долл. США. Впрочем, какие-то платежи вероятно будут рефинансированы за рубежом.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59cc68d40542f
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