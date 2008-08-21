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Осень-Зима 2017. Выбираем самые живучие HYIP!(приз 500 поинтов от bittank.club)

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В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP для HYIP инвесторов.
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Модератор
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 3,526
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награды Волшебный горшочек 
Любимая тема Осень-Зима 2017. Выбираем самые живучие HYIP!(приз 500 поинтов от bittank.club)
Объявляем очередной конкурс!
"Осень-Зима 2017. Выбираем самые живучие HYIP!"

Итоги предыдущего конкурса вы можете посмотреть здесь.


Какие три проекта, по вашему мнению, заслуживают почетного звания "Самые стабильные HYIP от 16% в месяц" (*), которые проработают еще три месяца (до 8 января 2018 года)?

(*)
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от 16% в месяц при максимальной сумме 1001$.
Т.е. смотрим не на минимальный план, а на планы при вложениях до 1001$.

Подразумевается чистая прибыль, декларируемая HYIP-проектом.
Пример расчета чистой прибыли по планам без возврата депозита:
Срок плана - 86 рабочих дней = 4 месяца, 2% в рабочий день: (86дней*2%-100%вклада)/4мес= 18% чистой прибыли.
По "бесконечным" и планам, продолжительностью более 1 года без возможности отзыва депозита вычитаем 20% прибыли ежемесячно.
---------------------------------------------------------------------------------



Спонсор конкурса - bittank.club



Призовой фонд: 500 поинтов
Основные условия:

1. В конкурсе принимают участие только те пользователи, которые зарегистрированы на форуме минимум три месяца назад, а также имеющие минимальное количество постов равное 100.
Должно соблюдаться именно два условия!
Сообщения будут удаляться из этого топика, если ваша регистрация была сделана недавно (меньше трех месяцев назад), а также, если на вашем счетчике менее 100 сообщений.

2. Каждый участник может предложить только три HYIP Фонда.

Внимание!!! Необходимо указать в одном сообщении сразу три проекта. Последующие ваши сообщения в голосовании не участвуют и будут удалены.

3. В конкурсе принимают участие только проекты представленные на форуме. Обязательно укажите названия и ссылки на форуме на обсуждаемые проекты. Некорректно оформленные заявки будут удалены без предупреждения!
Никаких прямых и РЕФССЫЛОК на Hyip! Если вы указали прямую ссылку на проект, то вам будет выписано предупреждение о нарушении правил.

4. Ваш выбор вы должны аргументировать!
Ваше сообщение также будет удалено, если вы не обосновали почему выбрали именно этот проект.
"голосую за ...", "лучший проект", "понравился дизайн, планы" или "просто нравится" - такие аргументы не подходят!

5. Все споры, дискуссии, флуд, треп будут вычищяться из этого топика, а пользователям будет выписано предупреждение.

6. В случае плавающего процента начислений у HYIP-фонда, необходимый процент для участия в конкурсе допускается определять как максимальный из указанного в проекте диапазона в интересующем плане. Но, если в дальнейшем такой HYIP-фонд за период конкурса покажет общий средний результат доходности ниже 16% в месяц, он будет исключен из победителей конкурса. Будьте внимательны!

7. При выборе HYIP-фонда не учитываются планы, с выплатами % в конце срока вклада, если срок депозита по таким вкладам превышает 1 месяц.

8. При выборе HYIP-фонда не будут учитываться планы с суммой вклада от 100-1001$, если на момент подведения итогов разница в % дохода между самым низкодоходным планом и любым планом с указанным диапазоном составляет более 2-х раз.
Это касается и планов с депозитом, включенным в выплаты. Для таких планов депозит специально не отнимается, а считается в общий ежедневный %.
Планы с плавающим процентом к данному пункту не относятся.
(Пример расчета: План А = 0.3% в день 10-100$. План В = 2% в день 100-2000$. Разница = 2% / 0.3% = 6.67раз. Вывод: План B не подходит. )

9. Не допускается одновременно голосовать за основной и дополнительные\дочерние HYIP-фонды, относящиеся к одной организации. Выбирайте кого-то одного!

10. Проекты категории "частные инвестиции - нет сайта" и подраздела "HYIP под вопросом" к голосованию не принимаются.

11. В случае возникновения сомнений в платежеспособности проекта на рубеже окончания конкурса, будет выделяться дополнительное время сроком до 1 недели для проверки данного факта. Результаты конкурса до этого момента будут объявлены предварительными. Окончательный результат будет объявлен сразу после проведения анализа платежеспособности подобного проекта.

12. В случае возникновения форс-мажорной ситуации, в связи с которой будет невозможно объективно подвести итоги конкурса, администрация оставляет за собой право аннулировать результаты последнего с переносом бюджета на следующий конкурс.

13. Предложения принимаются до 08 октября 2017 (включительно), затем они будут обработаны Администрацией форума.
Далее 08 января 2018, те пользователи, кто угадал наибольшее количество платящих HYIP - станут победителями и между ними будет разделен призовой фонд

!!! 07 января 2018 у всех программ, которые участвуют в голосовании не должно быть никаких задержек по выплатам!

Итак, поехали...
__________________
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