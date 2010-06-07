Breadwallet переименовался в Bread и обновил функционал кошелька

Breadwallet только что объявил, что они сменили название на Bread. Компания переработала интерфейс кошелька, добавила некоторые новые функции и объявили об интеграции с iOS.
В своем пресс-релизе она заявила, что изменила название для того, чтобы представлять собой децентрализованный финансовый институт. Новый взгляд компании стал более эстетичным. Однако некоторые новые функции кошелька по-прежнему находятся в работе, а версия для ОС Android вообще еще на стадии разработки.
Новые возможности Bread
Первым новым элементом является пользовательский интерфейс. Помимо его эстетического дизайна, он в свою очередь упрощает работу с кошельком. Теперь пользователи могут с легкостью перемещаться по меню без каких-либо раздумий. Bread стал более интуитивно понятным, особенно будет прост для тех, кто сталкивается с криптовалютой впервые.
Они также предоставили возможность, позволяющая пользователям просматривать их биткоины в битах (например 1 млн бит в 1 биткоине), а не просто в сатоши и долларах. Компания заявила:
Наши более продвинутые пользователи будут очень рады узнать, что мы добавили возможность отображения баланса биткоина в битах, а сборы за транзакцию теперь можно изменить так, чтобы они были либо быстрыми, либо недорогими. Все будет зависеть от потребностей пользователя.
Наконец, Bread добавил функцию, в которой пользователи могут делать заметку по каждой сделке. Это позволяет пользователям фиксировать определенную информацию при получении или отправке биткоинов. В пресс-релизе заявили, что эти заметки не сохраняются в блокчейне, но могут быть восстановлены вместе с кошельком.
Bread реализовал все эти функции с учетом конфиденциальности и безопасности. В конечном счете, компания будет и дальше обновлять функционал.
Если вы являетесь уже существующим пользователем Bread, мы надеемся, что вам понравится новый дизайн и функционал, которые мы уже представили. Если вы еще не пользовались Bread, мы очень будем рады каждому новому пользователю. Мы знаем, что вам понравится, то что вы увидите.Перевод специально для MMGP.RU