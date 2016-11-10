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[ICO] AirSwap 10.10.17 - 10.11.17

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[ICO] AirSwap 10.10.17 - 10.11.17


AirSwap двигатель новой экономики токенов

Поскольку токены завоевывают мир, новая торговая площадка нуждается в децентрализованном обмене для процветания. AirSwap был разработан с нуля, чтобы обеспечить конфиденциальность, безопасность и выбор в глобальной торговой сети одноранговой сети без посредников и без комиссии за торговлю. Мы в AirSwap действительно стремимся построить двигатель новой экономики токенов.



10 октября 2017 запуск токенсейла AirSwap

Своп: одноранговый протокол торговли токенами на платформе Эфириума

Торговая платформа / РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО МИРА

AirSwap основан на протоколе Swap, одноранговом протоколе для торговли токенами Ethereum. Многие существующие схемы обмена страдают от амплитуды курса. AirSwap был построен с учетом справедливости и обошел эти проблемы.

Купить токены можно за криптовалюту Ethereum

https://launch.airswap.io/
https://www.airswap.io/
https://swap.tech/pdfs/SwapWhitepaperRussian.pdf
https://www.facebook.com/airswapio/
https://twitter.com/airswapio
__________________
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