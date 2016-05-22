[ICO] Open Money 7.10.17 - 4.11.17

Open Money Основное программное обеспечение на блокчейн
Возможность - Экосистема на blockchain для монетизации и распределение приложений
Старт токенсейла - 7.10.17
Завершение - 4.11.17
Монетизация и распределение - Важный шаг на пути монетизации криптовалютой и распределения
Выпущенный токен Open Money будет использовать интеллектуальный контракт на блокчейне, оснащенный мерами по предотвращению мошенничества и улучшению возможностей монетизации.
Транзакции, использующие OPEN-токен, будут взимать плату за обработку 0,5-0,75%
Текущие платформы распространения приложений взимают 30% всех транзакций. Это дает разработчикам 70% дохода
Платформа OPEN бесплатна для разработчиков
Всего выпущено 360 миллионов токенов
На токенсейле будет выставлено 50 % - 180 млн токенов
15 % - будет зарезервировано для команды OPEN
3% будет выделено для бонусной программы токенсейла
OPEN Token будет выставлен на торги на самые популярные криптовалютные биржи.
http://www.openmoney.digital/
https://twitter.com/OpenMoneyICO
https://www.facebook.com/OpenMoneyICO/
https://s3.amazonaws.com/openmoney/o...-paper-v-3.pdf