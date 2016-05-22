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[ICO] Open Money 7.10.17 - 4.11.17

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,264
Благодарностей: 3,203
УГ: 59
КП: 0.516
подарки
[ICO] Open Money 7.10.17 - 4.11.17


Open Money Основное программное обеспечение на блокчейн

Возможность - Экосистема на blockchain для монетизации и распределение приложений

Старт токенсейла - 7.10.17
Завершение - 4.11.17

Монетизация и распределение - Важный шаг на пути монетизации криптовалютой и распределения

Выпущенный токен Open Money будет использовать интеллектуальный контракт на блокчейне, оснащенный мерами по предотвращению мошенничества и улучшению возможностей монетизации.

Транзакции, использующие OPEN-токен, будут взимать плату за обработку 0,5-0,75%
Текущие платформы распространения приложений взимают 30% всех транзакций. Это дает разработчикам 70% дохода

Платформа OPEN бесплатна для разработчиков

Всего выпущено 360 миллионов токенов
На токенсейле будет выставлено 50 % - 180 млн токенов
15 % - будет зарезервировано для команды OPEN
3% будет выделено для бонусной программы токенсейла

OPEN Token будет выставлен на торги на самые популярные криптовалютные биржи.


http://www.openmoney.digital/
https://twitter.com/OpenMoneyICO
https://www.facebook.com/OpenMoneyICO/
https://s3.amazonaws.com/openmoney/o...-paper-v-3.pdf
__________________
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Последний раз редактировалось BiziAlen; Сегодня в 01:49.
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