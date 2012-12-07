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[ICO][BOUNTY] GALACTIKKA 9.10.17 - 9.11.17

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,264
Благодарностей: 3,203
УГ: 59
КП: 0.516
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[ICO][BOUNTY] GALACTIKKA 9.10.17 - 9.11.17


ICO ГАЛАКТИККИ

Галактикка / galactikka.com - новая социальная сеть, помогающая авторам бесплатно продвигать и легко монетизировать свой контент; читателям получать качественный авторский материал и общение с
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Цена токена - $0.06
Цена токена в криптовалюте - 0,00018ETH
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Цена токена - $0.08
Цена токена в криптовалюте - 0,00024ETH
Скидка 20%

Раунд 2
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Цена токена - $0.09
Цена токена в криптовалюте - 0,00027ETH
Скидка 10%

Раунд 3
Старт - 30 октября 2017
Цена токена - $0.095
Цена токена в криптовалюте - 0,000286ETH
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