[ICO][BOUNTY] GALACTIKKA 9.10.17 - 9.11.17

ICO ГАЛАКТИККИ
Галактикка / galactikka.com - новая социальная сеть, помогающая авторам бесплатно продвигать и легко монетизировать свой контент; читателям получать качественный авторский материал и общение с
единомышленниками.
Цель сайта - предоставить возможность своим пользователям, в особенности, начинающим авторам, показать своё творчество как можно большему количеству заинтересованных людей. Дать возможность творцам сосредоточиться на создании потрясающих вещей и начать зарабатывать на этом.
Социальная сеть будущего отдает 50% дохода активным пользователям!
Бесплатно продвигает ваш блог или сообщество!
PRE SALE - 9 октября 2017
Цена токена - $0.06
Цена токена в криптовалюте - 0,00018ETH
Минимальная покупка 10ETH
Скидка 40%
Раунд 1
Старт - 16 октября 2017
Цена токена - $0.08
Цена токена в криптовалюте - 0,00024ETH
Скидка 20%
Раунд 2
Старт - 23 октября 2017
Цена токена - $0.09
Цена токена в криптовалюте - 0,00027ETH
Скидка 10%
Раунд 3
Старт - 30 октября 2017
Цена токена - $0.095
Цена токена в криптовалюте - 0,000286ETH
Скидка 5%
Раунд 4
Старт - 9 ноября 2017
Цена токена - $0.1
Цена токена в криптовалюте - 0,00030ETH
Скидка 0%
В Декабре рыночные отношения на биржах
Рассказав другим инвесторам про токенсейл Galactikka можно получить:
ВЫ ПОЛУЧИТЕ +25% от числа токенов, которые купит приглашенный вами человек
ОН ПОЛУЧИТ +25% от числа токенов, которые он купит
Количество бонусных токенов ограничено: 3 200 000 GALA
https://ico.galactikka.com
https://drive.google.com/drive/u/1/f...0pjcUJwQzl6U1U
vk.com/galactikka
facebook.com/galactikka
instagram.com/galactikka
t.me/ico_galactikka