MORGAN STANLEY: рекордный штраф для Google в размере $ 2,7 млрд — хорошая новость

В этом году Европейская комиссия оштрафовала Google на сумму $ 2,7 млрд, и, согласно недавней записке Morgan Stanley — это может стать хорошим стимулом для компании. Безусловно, такой огромный штраф не сказывается наилучшим образом на акциях компании. Но изменения, которые Google внесет в свою работу благодаря решению ЕС могут стать стимулом для роста рекламного бизнеса поискового гиганта.
В июне Европейская комиссия оштрафовала Google за то, что она нечестно оценивает собственные услуги сравнения цен и посторонние ресурсы. Штраф был назначен после того, как большое количество мелких и средних торговых сайтов пожаловались, что компания ранжирует собственные сервисы лучше посторонних. Комиссия ЕС вынесла решение в пользу небольших ресурсов и дала Google 90 дней, чтобы изменить результаты поисковой выдачи или компанию дополнительно оштрафуют.
В среду компания сообщила, что изменит результаты поиска в соответствии с постановлением ЕС. Google сообщила, что это позволит третьим лицам покупать места в сервисе сравнения покупок, а также покупать рекламу. Согласно сообщению Bloomberg, Google создаст отдельную торговую платформу, которая будет независимо работать, а полученный доход будет использоваться для покупки объявлений на рекламных площадках. Решение будет применяться только к результатам поиска в Европе.
Аналитик Morgan Stanley считает, что поскольку все компании будут на равных размещаться в результатах поиска, возникнет новый стимул для покупки рекламы, которая ранее не имела никакого экономического смысла. По словам аналитика, на объявления с товарными листингами приходится около 5% от глобального валового дохода Google.
Перевод специально для mmgp.ru
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