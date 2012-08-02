Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,239 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

MORGAN STANLEY: рекордный штраф для Google в размере $ 2,7 млрд — хорошая новость

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:26
#1
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 2,748
Благодарностей: 2,163
УГ: 6
КП: 0.597
подарки
MORGAN STANLEY: рекордный штраф для Google в размере $ 2,7 млрд — хорошая новость
В этом году Европейская комиссия оштрафовала Google на сумму $ 2,7 млрд, и, согласно недавней записке Morgan Stanley — это может стать хорошим стимулом для компании. Безусловно, такой огромный штраф не сказывается наилучшим образом на акциях компании. Но изменения, которые Google внесет в свою работу благодаря решению ЕС могут стать стимулом для роста рекламного бизнеса поискового гиганта.



В июне Европейская комиссия оштрафовала Google за то, что она нечестно оценивает собственные услуги сравнения цен и посторонние ресурсы. Штраф был назначен после того, как большое количество мелких и средних торговых сайтов пожаловались, что компания ранжирует собственные сервисы лучше посторонних. Комиссия ЕС вынесла решение в пользу небольших ресурсов и дала Google 90 дней, чтобы изменить результаты поисковой выдачи или компанию дополнительно оштрафуют.

В среду компания сообщила, что изменит результаты поиска в соответствии с постановлением ЕС. Google сообщила, что это позволит третьим лицам покупать места в сервисе сравнения покупок, а также покупать рекламу. Согласно сообщению Bloomberg, Google создаст отдельную торговую платформу, которая будет независимо работать, а полученный доход будет использоваться для покупки объявлений на рекламных площадках. Решение будет применяться только к результатам поиска в Европе.

Аналитик Morgan Stanley считает, что поскольку все компании будут на равных размещаться в результатах поиска, возникнет новый стимул для покупки рекламы, которая ранее не имела никакого экономического смысла. По словам аналитика, на объявления с товарными листингами приходится около 5% от глобального валового дохода Google.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Rich&Free - только безопасные инвестиции
Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 01:03
#2
Интересующийся
 
Имя: Тимур
Пол: Мужской
Адрес: Екатеринбург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 29
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: MORGAN STANLEY: рекордный штраф для Google в размере $ 2,7 млрд — хорошая новость
Вот этого я никогда не смогу понять. Компания является собственником сервиса, как хочет - так и ранжирует результаты, пользоваться никого не заставляют, не нравится - идите в другое место. Я бы на месте Гугла узнал что это за компании в суд подали и исключил из выдачи наглухо, под предлогом нового алгоритма и нерелевантного контента. И курите бамбук, недовольные позицией.

Это же как если бы ты пригласил гостей к себе в дом, налил им чаю с печеньками, а они на тебя в суд подали, за то, что у тебя в кружка больше чем у них.

Фейспалм полнейший.
OneEver на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Credit Suisse выплатит штраф США в размере $5,28 млрд Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 5 27.12.2016 15:30
ФАС утвердила второй штраф для Google в размере 1 млн рублей moskva Новости технологий и интернета 1 02.11.2016 16:35
Google грозит рекордный штраф в 3 млрд евро tigr Новости в мире финансов и инвестиций 18 18.05.2016 21:58
Morgan Stanley выплатит властям США 2,6 млрд $ за мошенничество с ценными бумагами O.Andru Новости в мире финансов и инвестиций 1 26.02.2015 09:27
Швейцарский банк выплатит США рекордный штраф в $2,6 млрд sum iskorka Новости в банковской сфере и страховании 2 22.05.2014 06:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Футбольный клуб Зенит оценён инвесторами на 15,4 млрд рублей
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Большие смартфоны по маленьким ценам от 4 тысяч рублей
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
ООО РуСМСбилл - смс биллинг
От rusmsbill в разделе «Биллинги»
Аватар DeFree
Российским властям рекомендовано проработать широкое внедрение технологии блокчейн
От DeFree в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Саудовская Аравия начинает выпуск долговых обязательств на сумму в $10 млрд
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tema82
Почтовый спонсор - cherokeeptr.com
От tema82 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
424,239
Тем
490,959
Сообщений
12,238,850

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram