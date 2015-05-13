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[ICO] Monaize 20.10.2017 - 21.11.2017

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Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,868
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Записей в блоге: 5
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[ICO] Monaize 20.10.2017 - 21.11.2017
Monaize ICO



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Monaize предлагает услуги электронного банкинга на основе технологии Blockchain, предназначенные для малого бизнеса и фрилансеров. Используя новейшие технологии, Monaize является первой платформой, благодаря которой пользователи могут воспользоваться полным спектром сторонних сервисов: страхование, инновационные платежные решения, мультивалютные кошельки, кредитование, тем самым позволяя предпринимателям сосредоточится на бизнесе. Monaize будет расширять свои услуги в США, Канаде, Южной Африке, Австралии и Малайзии.

Особенности Monaize:
  • Бесплатное приложение, доступное в AppStore и Google Play.
  • Параметры безопасности адаптированы к потребностям пользователя
  • Поддержка клиентов 24/7
  • Быстрые и безопасные платежи
  • Платежи в SEPA регионе
  • Физическая карта Monaize Business Mastercard

Доступ к платформе Monaize составляет £ 59 в год без каких либо дальнейших сборов. Эта сумма списывается прямо с вашего бизнес-счета Monaize.


Цитата:
Мы были вдохновлены на создание платформы электронного банкинга Monaize в ответ на неэффективную банковскую систему: отсутствие прозрачности, ненужные затраты и неудовлетворительное обслуживание. Наша общая страсть к новым технологиям и предпринимательству, привело нас к миссии по возрождению индустрии финансовых услуг.


Детали ICO:
  • Первый децентрализованный ICO в истории.
  • Символ - MNZ
  • Платформа - Komodo
  • Общее количество монет - уточняется
  • Курс - 15 000 MNZ = 1 BTC
  • Принимают - BTC
  • Минимум - 1 000 BTC
  • Максимально - 10 000 BTC

Бонусы в ходе ICO:
  • Первые 6 часов - 20%
  • 6-24 часа - 15%
  • 2-3 день - 10%
  • 4-7 день - 5%
  • Остальной период - нет
__________________
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