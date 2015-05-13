[ICO] Monaize 20.10.2017 - 21.11.2017

Monaize предлагает услуги электронного банкинга на основе технологии Blockchain, предназначенные для малого бизнеса и фрилансеров. Используя новейшие технологии, Monaize является первой платформой, благодаря которой пользователи могут воспользоваться полным спектром сторонних сервисов: страхование, инновационные платежные решения, мультивалютные кошельки, кредитование, тем самым позволяя предпринимателям сосредоточится на бизнесе. Monaize будет расширять свои услуги в США, Канаде, Южной Африке, Австралии и Малайзии.
Особенности Monaize:
- Бесплатное приложение, доступное в AppStore и Google Play.
- Параметры безопасности адаптированы к потребностям пользователя
- Поддержка клиентов 24/7
- Быстрые и безопасные платежи
- Платежи в SEPA регионе
- Физическая карта Monaize Business Mastercard
Доступ к платформе Monaize составляет £ 59 в год без каких либо дальнейших сборов. Эта сумма списывается прямо с вашего бизнес-счета Monaize.
Цитата:
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Мы были вдохновлены на создание платформы электронного банкинга Monaize в ответ на неэффективную банковскую систему: отсутствие прозрачности, ненужные затраты и неудовлетворительное обслуживание. Наша общая страсть к новым технологиям и предпринимательству, привело нас к миссии по возрождению индустрии финансовых услуг.
Детали ICO:
- Первый децентрализованный ICO в истории.
- Символ - MNZ
- Платформа - Komodo
- Общее количество монет - уточняется
- Курс - 15 000 MNZ = 1 BTC
- Принимают - BTC
- Минимум - 1 000 BTC
- Максимально - 10 000 BTC
Бонусы в ходе ICO:
- Первые 6 часов - 20%
- 6-24 часа - 15%
- 2-3 день - 10%
- 4-7 день - 5%
- Остальной период - нет