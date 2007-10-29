Это халява!!! Doge за просмотры фильмов. kinolord.com

Сайт kinolord.com предлагает криптовалюту тем кто будет смотреть фильмы на их сайте. Но доги начисляются во время прибывания на сайте. Можно авторизироватся и все, а копеечки будут капать. Вот то что написано в кабинете.
Что мы хотим?
Цель проекта – это сделать качественный сайт с фильмами, где не не будет рекламы которая раздражает наверное почти всех, кто просто зашел посмотреть фильм. Но если просто стартовать сайт, то из-за большой конкуренции о сайте узнают когда пройдет не мало времени. И мы пошли по другому пути. Что-бы не тратить деньги на рекламу сайта, мы решили отдавать их людям, которые будут смотреть фильмы у нас, а не отдавать их рекламным компаниям. И в качестве вознаграждения мы будем начислять криптовалюту DogeCoin, за проведенное на сайте время. Просто смотрите фильмы зарабатывайте копеечку. И два раза в месяц будут выведены DOGE на ваш кошелек. Так же Вы будете получать 3% от дохода людей пришедших по Вашей ссылке.
Так что вот моя ссылка для приглашения.
https://kinolord.com?ref=59cba566aa6f022e1f43775a
Регистрируйтесь и собирайте монетки.