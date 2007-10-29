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Это халява!!! Doge за просмотры фильмов. kinolord.com

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Старый Вчера, 23:43
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 27.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Это халява!!! Doge за просмотры фильмов. kinolord.com
Сайт kinolord.com предлагает криптовалюту тем кто будет смотреть фильмы на их сайте. Но доги начисляются во время прибывания на сайте. Можно авторизироватся и все, а копеечки будут капать. Вот то что написано в кабинете.

Что мы хотим?

Цель проекта – это сделать качественный сайт с фильмами, где не не будет рекламы которая раздражает наверное почти всех, кто просто зашел посмотреть фильм. Но если просто стартовать сайт, то из-за большой конкуренции о сайте узнают когда пройдет не мало времени. И мы пошли по другому пути. Что-бы не тратить деньги на рекламу сайта, мы решили отдавать их людям, которые будут смотреть фильмы у нас, а не отдавать их рекламным компаниям. И в качестве вознаграждения мы будем начислять криптовалюту DogeCoin, за проведенное на сайте время. Просто смотрите фильмы зарабатывайте копеечку. И два раза в месяц будут выведены DOGE на ваш кошелек. Так же Вы будете получать 3% от дохода людей пришедших по Вашей ссылке.

Так что вот моя ссылка для приглашения.
https://kinolord.com?ref=59cba566aa6f022e1f43775a
Регистрируйтесь и собирайте монетки.
__________________
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Viktor32436 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:07
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