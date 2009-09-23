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Криптовопросы

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Старый Вчера, 23:43
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Криптовопросы
В этой теме предлагаю задавать вопросы касающиеся криптосферы и давать на них ответы.

Можете задавать любые вопросы, касающиеся криптосферы, а также отвечать на них. Также и я буду задавать вопросы, а вы отвечайте, если хорошо разбираетесь.

Постараемся объединить наши знания для максимального результата!
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