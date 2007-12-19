Сегодня, 01:07
Вчера, 23:37
#
1
Лучший HYIP-портал
Пол: Мужской
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 13,751
Благодарностей: 8,820
УГ: 14
награды
Набор подписчиков блога и бонусы для них.
Для того чтобы подписаться на мой блог переходим в мой раздел, вверху находим меню "Опции раздела", выбираем "Подписаться на этот раздел" и вы мой подписчик.
Теперь вы всегда будете в курсе новостей в криптомире и сможете монетизировать эти знания. Благодарности приветствуются.)
Ну а что бы как то начать эту монетизацию всем кто подпишется на мой блог я отправлю 10 DogeCoin за подписку на мой блог. Но помните, если вы захотите отписаться, то их вам придётся вернуть мне обратно.)
Для получения бонуса подпишитесь на блог, отпишитесь в этой теме и укажите ваш DogeCoin адрес.
Сказали спасибо 2 раз(а):
Вчера, 23:47
#
2
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 3,548
Благодарностей: 1,699
УГ: 4
Подписок:
3
подарки
награды
Re: Набор подписчиков блога и бонусы для них.
о, вот это деловой подход... а сколько это 10 собачек?
Вчера, 23:57
#
3
Лучший HYIP-портал
Пол: Мужской
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 13,751
Благодарностей: 8,820
УГ: 14
награды
Re: Набор подписчиков блога и бонусы для них.
Цитата:
Сообщение от
kislov
о, вот это деловой подход... а сколько это 10 собачек?
Примерно столько сколько и ваши платные спасибки.)
Сегодня, 00:02
#
4
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 3,548
Благодарностей: 1,699
УГ: 4
Подписок:
3
подарки
награды
Re: Набор подписчиков блога и бонусы для них.
я подпишусь без собачек, сделаем мегафолловинг. будем читать друг друга, пока подписчики не набегут)
Сегодня, 00:04
#
5
Лучший HYIP-портал
Пол: Мужской
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 13,751
Благодарностей: 8,820
УГ: 14
награды
Re: Набор подписчиков блога и бонусы для них.
Цитата:
Сообщение от
kislov
я подпишусь без собачек, сделаем мегафолловинг. будем читать друг друга, пока подписчики не набегут)
Неее, так не годится.)
Давайте дог кошелёк, всё по правилам сделаем.)
Сегодня, 00:20
#
6
Модератор
Имя:
Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.02.2010
Сообщений: 3,818
Благодарностей: 3,295
УГ: 6
награды
Re: Набор подписчиков блога и бонусы для них.
Ну я пожалуй тоже подпишусь.
Сегодня, 00:26
#
7
Лучший HYIP-портал
Пол: Мужской
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 13,751
Благодарностей: 8,820
УГ: 14
награды
Re: Набор подписчиков блога и бонусы для них.
Цитата:
Сообщение от
Граф
Ну я пожалуй тоже подпишусь.
Добро пожаловать! Бонусы вам отправил.
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Сегодня, 01:07