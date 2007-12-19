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Старый Вчера, 23:37
#1
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Набор подписчиков блога и бонусы для них.
Для того чтобы подписаться на мой блог переходим в мой раздел, вверху находим меню "Опции раздела", выбираем "Подписаться на этот раздел" и вы мой подписчик.

Теперь вы всегда будете в курсе новостей в криптомире и сможете монетизировать эти знания. Благодарности приветствуются.)

Ну а что бы как то начать эту монетизацию всем кто подпишется на мой блог я отправлю 10 DogeCoin за подписку на мой блог. Но помните, если вы захотите отписаться, то их вам придётся вернуть мне обратно.)

Для получения бонуса подпишитесь на блог, отпишитесь в этой теме и укажите ваш DogeCoin адрес.
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kislov (Вчера), Граф (Вчера)
Старый Вчера, 23:47
#2
Форекс-блогер
 
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Re: Набор подписчиков блога и бонусы для них.
о, вот это деловой подход... а сколько это 10 собачек?
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kislov на форуме  
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upline (Вчера)
Старый Вчера, 23:57
#3
Лучший HYIP-портал
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Автор темы Re: Набор подписчиков блога и бонусы для них.
Цитата:
Сообщение от kislov Посмотреть сообщение
о, вот это деловой подход... а сколько это 10 собачек?
Примерно столько сколько и ваши платные спасибки.)
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TRAPPER-INVEST.COM - Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
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upline вне форума  
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kislov (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:02
#4
Форекс-блогер
 
Аватар kislov
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 3,548
Благодарностей: 1,699
УГ: 4
Записей в FX-блоге: 327
Записей в CT-блоге: 11
Подписок: 3
КП: 0.117
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Re: Набор подписчиков блога и бонусы для них.
я подпишусь без собачек, сделаем мегафолловинг. будем читать друг друга, пока подписчики не набегут)
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Мой блог о форекс: читайте, комментируйте, подписывайтесь на обновления!
kislov на форуме  
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upline (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:04
#5
Лучший HYIP-портал
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Сообщений: 13,751
Благодарностей: 8,820
УГ: 14
Записей в CT-блоге: 7
КП: 0.257
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Автор темы Re: Набор подписчиков блога и бонусы для них.
Цитата:
Сообщение от kislov Посмотреть сообщение
я подпишусь без собачек, сделаем мегафолловинг. будем читать друг друга, пока подписчики не набегут)
Неее, так не годится.)
Давайте дог кошелёк, всё по правилам сделаем.)
__________________
TRAPPER-INVEST.COM - Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
LiveCoin - криптобиржа с минимальными комиссиями: плачу 300 догов за регистрацию + рефбек
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Старый Сегодня, 00:20
#6
Модератор
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.02.2010
Сообщений: 3,818
Благодарностей: 3,295
Записей в блоге: 1
УГ: 6
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Re: Набор подписчиков блога и бонусы для них.
Ну я пожалуй тоже подпишусь.
Граф вне форума  
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upline (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:26
#7
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Сообщений: 13,751
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Автор темы Re: Набор подписчиков блога и бонусы для них.
Цитата:
Сообщение от Граф Посмотреть сообщение
Ну я пожалуй тоже подпишусь.
Добро пожаловать! Бонусы вам отправил.
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TRAPPER-INVEST.COM - Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
LiveCoin - криптобиржа с минимальными комиссиями: плачу 300 догов за регистрацию + рефбек
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