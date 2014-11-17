SuperData: Рынок цифровых игр в августе составил $7,9 млрд.

Для любителей многопользовательских онлайн-игр есть хорошие и плохие новости. По данным аналитической компании SuperData Research, в августе рынок социальных MMO-игр снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рынок платных MMO-игр упал на 25%. Рынок цифровых игр в целом вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 7,9 миллиардов долларов.
Blizzard стала наиболее успешной компанией. Она побила некоторые из своих собственных рекордов благодаря хиту - MMO-шутеру Overwatch и цифровой карточной игре Hearthstone. Согласно SuperData, игра Overwatch на ПК показала самый высокий ежемесячный уровень активных пользователей, вероятно, из-за обновлений и добавления контента. В прошлом месяце Blizzard выпустила свой новый режим Deathmatch и провела второй игровой ивент Summer Games. Новый персонаж Doomfist также стал доступен в конце июля.
SuperData ранее предсказывала, что в этом году Hearthstone заработает 1,4 миллиарда долларов и кажется, что последнее расширение, Knights of the Frozen Throne, помогает этому предсказанию сбыться. Оно было запущено в августе и принесло рекордно высокий доход, на 15% больше, чем бывало ранее. До этого игра приносила до 40 миллионов долларов в месяц.
Другие истории успеха за последний месяц включают игру PlayerUnknown’s Battlegrounds, позиции которой по-прежнему сильны. Несмотря на то, что она по-прежнему находится в раннем доступе, в августе было продано около 9 миллионов копий, а к 5 сентября показатель достиг 10 миллионов. Ее успех уже породил подражателей, таких как Fortnite: Battle Royale от Epic Games, но на данный момент кажется, что популярность игры нерушима. В течение трех последовательных месяцев это была лучшая компьютерная игра, хотя она по-прежнему не достигла No1 в списке топ-10 самых прибыльных игр.
Madden NFL 18 от Electronic Arts также возглавила диаграммы продаж в августе с показателем 220 000 цифровых копий. Это больше, чем продажи Madden NFL 17 и EA, несомненно, представит больше контента в конце этого года.
В целом, несмотря на успех PlayerUnknown’s Battlegrounds и рекордный месяц для Overwatch, SuperData сообщает, что продажи компьютерных игр упали на 10% по сравнению с предыдущим годом. Напротив, продажи консольных игр выросли на 11%, а мобильных - на 13%. Эта тенденция вполне возможно будет продолжаться, поскольку доход от мобильных игр, наконец, поднялся на первое место в этом году, впервые превзойдя как игры для ПК, так и консольные.
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Специально для mmgp.ru