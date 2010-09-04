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Оптимизация SegWit: как новый релиз Bitcoin Core способствует росту масштабируемости

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Оптимизация SegWit: как новый релиз Bitcoin Core способствует росту масштабируемости

SegWit, хотя и был активирован, однако, его потенциал ещё далеко не раскрыт. Даже после событий последнего месяца, когда блокчейн Биткойна был обновлён и стал поддерживать SegWit, ставя точку в, возможно, самом напряжённом споре сообщества за последнее время, заметного эффекта оптимизация не принесла. До сих пор, лишь немногим больше 4 процентов транзакций используют преимущества апгрейда.


Пусть их количество пока невелико, оно наверняка увеличится с распространением поддержки изменений среди биткойн-сервисов и кошельков. В этом случае, SegWit будет достаточно влиятелен, чтобы увеличить размер блока для поддержки большего числа транзакций, и открыть дорогу для продвинутых масштабируемых решений вроде сети Lightning.

В попытке достигнуть эту цель разработчики Bitcoin Core, наиболее распространенной версии программного обеспечения криптовалюты, тоже готовятся содействовать всеобщему обновлению.

По крайней мере, если судить по последней версии Bitcoin Core 0.15.0, выпущенной две недели назад. Примечания к выпуску выделяют ряд улучшений с акцентом на производительность, и они, как минимум, частично заложили основу для более широкого использования SegWit.

Акцент на производительность

На презентации в Сан-Франциско несколько недель назад Грег Максвелл (Greg Maxwell), технический директор Blockstream и один из самых активных разработчиков Bitcoin Core, поддержал идею о том, что релиз 0.15.0 должен подготовить Биткойн к возросшим нагрузкам, появившимся благодаря SegWit.

Как объяснил Максвелл,

«С включением SegWit, как известно, блокчейн станет расти с ещё большей скоростью, и мы хотели добиться максимально возможной производительности, чтобы компенсировать это.»

Несколько улучшений нацелены на уменьшение времени, необходимого для создания полного узла, которое, как многие думают, только увеличится с активацией SegWit — из-за увеличения размера блока блокчейна (количества данных о транзакциях, которые могут храниться в одном блоке).

Полные узлы чрезвычайно важны для Биткойн-сообщества, ведь контроль над узлом — возможно, лучший вариант использования Биткойна, исключающий потребность в банках и иных сторонах, и по мнению многих, являющий собой саму суть цифровых денег.

Поэтому стремление к тому, чтобы облегчить эту задачу, и сделать сеть эффективнее, приветствуется. Неудивительно, что эту «производительность» (время, требуемое для загрузки и запуска ПО) разработчики понемногу улучшают с каждым новым релизом Bitcoin Core (приблизительно два раза в год).

SegWit же добавил ещё больше поводов сосредоточиться на оптимизации и скорости.

По словам Максвелла:

«Мы всегда занимались этим, но в версии 0.15.0 был сделан особый упор на увеличение производительности.»

Среди заметных подвижек в этой области нелишне упомянуть способ хранения данных о неизрасходованных выходах транзакций (UTXO), меньше утилизирующий компьютеры тех, кто загружает полный узел Биткойна. Согласно примечаниям к выпуску, 0.15.0 загружает историю транзакций на 30-40 процентов быстрее и использует на 10-20 процентов меньше памяти.

Другие технические обновления, внесённые для ускорения работы ПО, включают в себя не-атомарную очистку кэша (что откроет дорогу для последующего прироста производительности) и очистку кэша с проверкой подлинности (что позволит обрабатывать определённую информацию о транзакциях быстрее, без переоценки).

Такие акценты показывают, что разработчики Core намерены подготовить Биткойн к SegWit заранее, перед тем, как значительное число людей начнёт производить транзакции в соответствии с обновлением.

Пока ещё не освидетельствован…

На сегодняшний день, большинство биткойн-кошельков не поддерживают SegWit, но такая ситуация не продлится долго.

Вполне ожидаемо, что хоть релиз 0.15.0 и является апгрейдом с точки зрения производительности, поддержки именно SegWit-транзакций в нём нет. Как считают разработчики, безопаснее подождать и убедиться, что SegWit будет работать, прежде чем внедрять его в Bitcoin Core. Однако, в примечаниях к выпуску также говорится, что «более полная» поддержка изменений будет включена в следующую версию ПО.

Когда она будет выпущена, пользователи смогут создавать SegWit-транзакции из кошелька Core, и пользоваться преимуществом почти в половину меньшей комиссии.

Другие биткойн-кошельки могут занять аналогичную выжидательную позицию. Когда (и если) они всё же дойдут до реализации, оптимизации в 0.15.0 будут уже очевидны.


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