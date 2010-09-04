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Oukitel С8 стал одним из самых доступных «безрамочников»

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Oukitel С8 стал одним из самых доступных «безрамочников»

Безрамочные дисплеи с соотношением сторон 18:9 до недавнего времени были отличительной чертой флагманских смартфонов известных брендов. Но китайские производители не сидят без дела и научились делать такие аппараты доступными. Oukitel пополнила ряды безрамочных смартфонов новой моделью С8, и его уже можно предзаказать менее чем за $70. Есть восемь причин, почему вам стоит обратить внимание на этот девайс.


Первой причиной, конечно же, является соотношение сторон дисплея 18:9 с тонкими рамками вокруг. Такая форма позволяет управляться с устройством одной рукой и при этом видеть больше информации при чтении новостей или просмотре лент социальных сетей.

Второй причиной производитель называет сам 5,5-дюймовый дисплей, выполненный по технологии LTPS. Последняя обеспечивает лучшее качество изображения за счёт отсутствия воздушной прослойки между экраном и защитным стеклом Dragon Glass.

Третья причина скрывается внутри корпуса смартфона — аккумулятор ёмкостью 3 000 мАч. Производитель заявляет о целом дне работы без подзарядки.


В качестве четвёртой причины Oukitel выбрала 13-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры. По заверениям компании, даже смартфон начального уровня может делать качественные снимки. Алгоритмы Oukitel С8 позволяют добиться на фотографиях естественных цветов.

За пятой причиной скрываются 2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 ГБ с возможностью расширения картами microSD до 64 ГБ.

Шестая причина, почему стоит обратить внимание на Oukitel C8, — сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней стороне. Он служит для быстрой разблокировки устройства и защиты личных данных.

Седьмой причиной является целых пять вариантов расцветки корпуса смартфона: розовый, чёрный, фиолетовый, золотой и голубой.

Последняя причина — стоимость Oukitel C8. Производитель предлагает смартфон менее чем за $70, заявляя, что по совокупности технических характеристик, дизайна и прочих особенностей у данной модели практически нет конкурентов.


Технические характеристики Oukitel C8:

5,5-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD;
четырёхъядерный процессор MediaTek MT6580A с частотой 1,3 ГГц;
2 ГБ оперативной памяти;
16 ГБ встроенной памяти;
поддержка карт памяти microSD до 64 ГБ;
13-мегапиксельная основная камера;
5-мегапиксельная фронтальная камера;
два слота для SIM-карт;
поддержка 3G;
сканер отпечатков пальцев;
аккумулятор ёмкостью 3 000 мАч;
Android 7.0 Nougat;
беспроводные интерфейсы: Wi-Аi 802.11n, Bluetooth 4.0, GPS/AGPS/GLONASS, FM Radio;
габариты: 147 х 70,5 х 10,2 мм;
вес: 160 г.

Oukitel C8 уже доступен для предзаказа.



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новости, технологии
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