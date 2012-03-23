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"Заработок на криптовалютах для каждого" - авторский блог пользователя VictorSamus
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Старый Сегодня, 23:10
#1
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Форекс-блогер
 
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Имя: Виктор
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.03.2012
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О себе
Доброго времени суток! Я не так давно начал интересоваться криптовалютами, но имею большой интерес в этом направлении и хочу поделиться им со своими читателями. На данный момент меня интересует два направления:
  • майнинг криптовалют;
  • торговля криптовалютами.

Пока я только работаю по первому направлению, но есть желания заняться плотно и вторым. Думаю, инвестировать свободные средства в 3-4 криптовалюты. Но об этом позже.

Сейчас я активно занимаюсь майнингом, но только в определенном направлении. Более детально я создам тему и буду выкладывать результаты. Пока у меня небольшие результаты, но есть амбициозные планы.

По любым вопросам и предложениям можно писать в личные сообщения. Буду рад общим проектам и идеям. С уважением, Виктор.
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VictorSamus на форуме  
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