Доброго времени суток! Я не так давно начал интересоваться криптовалютами, но имею большой интерес в этом направлении и хочу поделиться им со своими читателями. На данный момент меня интересует два направления:
- майнинг криптовалют;
- торговля криптовалютами.
Пока я только работаю по первому направлению, но есть желания заняться плотно и вторым. Думаю, инвестировать свободные средства в 3-4 криптовалюты. Но об этом позже.
Сейчас я активно занимаюсь майнингом, но только в определенном направлении. Более детально я создам тему и буду выкладывать результаты. Пока у меня небольшие результаты, но есть амбициозные планы.
По любым вопросам и предложениям можно писать в личные сообщения. Буду рад общим проектам и идеям. С уважением, Виктор.