Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,095 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[ICO] Horizon State 16.10.17 - 30.10.17

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все ICO или PreICO по которым старт назначен не ранее чем через 2 недели.
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:09
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 5,039
Благодарностей: 2,023
УГ: 31
КП: 0.252
подарки
[ICO] Horizon State 16.10.17 - 30.10.17
Сайт проекта https://horizonstate.com/
Старт ICO - 16 октября
Окончание ICO - 30 октября



Horizon State - это будущее голосования и совместного принятия решений.

Horizon State создал токен на основе блокчейн, который используется для голосования и принятия решений на платформе, которая обеспечивает беспрецедентный уровень доверия на основе целостности и невозможности подделывания технологии blockchain. Horizon State предоставляет защищенную цифровую урну для голосования, которая не может быть взломана, результаты которой никогда не могут быть изменены, и удостоверения избирателей защищены.

Наша технология уже используется, и вскоре она будет распространена и принята политическими партиями, многонациональными предприятиями, глобальными НПО, общинами в развивающихся странах и другими организациями.

Horizon State - это блокчейн-платформа и экосистема, которая позволяет эффективно проводить голосование и принятие решений. Платформа работает с использованием токенов принятия решений (HST). Они используются для управления процессом принятия решений и голосования путем предоставления "газа" для голосования и других услуг в рамках экосистемы. В настоящее время "Horizon State" сотрудничает с правительствами, крупными корпорациями, клиентами "голубых фишек", местными советами, профсоюзами, образовательными учреждениями и некоммерческими организациями, которые будут использовать токены принятия решений для голосования. Новые продукты и услуги для всей экосистемы потребует использования HST, увеличивая стоимость токенов в зависимости от спроса на них.

Условия проведения ICO



Наименование токена HST
Цена HST per 1 ETH
Presale 3750
16 октября 3500
17 – 23 октября 3250
24 – 30 октября 3000

Принимает: ETH

Максимальное количество выпущенных токенов 1,000,000,000 HST
Доступно для ICO 600,000,000 HST (60%)
Остается у Horizon 400,000,000 HST (40%)

Максимум инвестиций: 200,000 ETH
Финальная цель 30 млн. долларов
Адрес для депозитов будет указан на сайте https://horizonstate.com



Использование средств собранных на ICO

55% развитие платформы
20% деловое сотрудничество и развитие партнерства
15% продажи и маркетинг (продвижение платформы)
5% правовое регулирование и оплата услуг юристов
5% операционные издержки и сборы

Сайт проекта https://horizonstate.com/
WhitePapers https://horizonstate.com/horizon_state_white_paper.pdf
Контакты: inbox@horizonstate.com
https://www.reddit.com/r/HorizonState/
https://www.facebook.com/HorizonState/
https://twitter.com/horizonstate

добавлено через 26 минут
Для тех, кто хочет принять участие в баунти даю официальную ссылку - Официальная баунти программа
__________________
TRAPPER-INVEST.COM-Независимый блог об инвестициях, консультации и рефбеки партнерам
Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки, автобонусы,страховки, компенсации.
Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
veranika55 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[HZ] - Horizon Новая криптовалюта gal40n0k85 Другие криптовалюты 85 13.02.2017 01:01
State Profit - stateprofit.com all-hyips Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 359 15.09.2013 00:11
Horizon Funds-horizon-funds.com siroga.m Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 11 25.05.2010 15:45
Real State Funds - realstatefunds.com InfernusZp Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 15 22.09.2009 10:05
Invest Horizon - www.investhorizon.com zoolegri Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 23 14.02.2008 22:59

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар BigBoi
«ВКонтакте» запускает рекламу в аудиозаписях
От BigBoi в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kingcasha
Оплатить покупки можно одним взглядом
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Немецкий стартап ZenJob привлек €3 млн. венчурных инвестиций
От Arise в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kislov
[ICO]ChronoLogic 27.08.2017 — 27.09.2017
От kislov в разделе «Завершенные и отмененные ICO»
Аватара нет
Стратегии игры в букмекерской конторе
От vladandreev в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватара нет
SushiPalas - sushipalas.biz
От hyipdollar в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
424,095
Тем
490,944
Сообщений
12,238,422

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram