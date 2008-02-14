[ICO] Horizon State 16.10.17 - 30.10.17

Сайт проекта https://horizonstate.com/
Старт ICO - 16 октября
Окончание ICO - 30 октября
Horizon State - это будущее голосования и совместного принятия решений.
Horizon State создал токен на основе блокчейн, который используется для голосования и принятия решений на платформе, которая обеспечивает беспрецедентный уровень доверия на основе целостности и невозможности подделывания технологии blockchain. Horizon State предоставляет защищенную цифровую урну для голосования, которая не может быть взломана, результаты которой никогда не могут быть изменены, и удостоверения избирателей защищены.
Наша технология уже используется, и вскоре она будет распространена и принята политическими партиями, многонациональными предприятиями, глобальными НПО, общинами в развивающихся странах и другими организациями.
Horizon State - это блокчейн-платформа и экосистема, которая позволяет эффективно проводить голосование и принятие решений. Платформа работает с использованием токенов принятия решений (HST). Они используются для управления процессом принятия решений и голосования путем предоставления "газа" для голосования и других услуг в рамках экосистемы. В настоящее время "Horizon State" сотрудничает с правительствами, крупными корпорациями, клиентами "голубых фишек", местными советами, профсоюзами, образовательными учреждениями и некоммерческими организациями, которые будут использовать токены принятия решений для голосования. Новые продукты и услуги для всей экосистемы потребует использования HST, увеличивая стоимость токенов в зависимости от спроса на них.
Условия проведения ICO
Наименование токена
HST
Цена HST per 1 ETH
Presale 3750
16 октября 3500
17 – 23 октября 3250
24 – 30 октября 3000
Принимает:
ETH
Максимальное количество выпущенных токенов
1,000,000,000 HST
Доступно для ICO
600,000,000 HST (60%)
Остается у Horizon
400,000,000 HST (40%)
Максимум инвестиций:
200,000 ETH
Финальная цель
30 млн. долларов
Адрес для депозитов
будет указан на сайте https://horizonstate.com
Использование средств собранных на ICO
55% развитие платформы
20% деловое сотрудничество и развитие партнерства
15% продажи и маркетинг (продвижение платформы)
5% правовое регулирование и оплата услуг юристов
5% операционные издержки и сборы
Сайт проекта https://horizonstate.com/
WhitePapers https://horizonstate.com/horizon_state_white_paper.pdf
Контакты: inbox@horizonstate.com
https://www.reddit.com/r/HorizonState/
https://www.facebook.com/HorizonState/
https://twitter.com/horizonstate
добавлено через 26 минут
Для тех, кто хочет принять участие в баунти даю официальную ссылку - Официальная баунти программа