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В Европе создадут железнодорожную компанию с оборотом в более 15 млрд. евро

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В Европе создадут железнодорожную компанию с оборотом в более 15 млрд. евро



Стало известно, что немецкая компания Siemens, выпускающая поезда ICE (InterCityExpress) вместе с ее французским конкурентом Alstom, который производит скоростные поезда TGV, собираются объединить производство поездов.

Идея состоит в создании европейского железнодорожного гиганта. Стороны уже подписали соглашение о намерениях. Образованную в результате слияния компанию планируют назвать Siemens Alstom.

Согласно предварительным договоренностям, Siemens будет владеть 50 процентами акций объединенной компании. Также сообщается, что акции Siemens Alstom будут торговаться на французской бирже.

Руководителем нового концерна должны назначить главу Alstom Анри Пупар-Лафаржу. По его словам, данное объединение можно считать “ключевым моментом в истории Alstom”.

Данное соглашение демонстрирует реакцию на конкуренцию со стороны китайского гиганта CRRC, который также создан путем слияния двух крупнейших китайских производителей поездов.

Штат сотрудников новой компании Siemens Alstom будет достигать более 62 тысяч человек, которые работают в более чем 60 странах мира. По предварительным подсчетам, оборот компании составит примерно 15,3 млрд. евро.

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