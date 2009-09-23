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О себе
Приветствую всех кого я знаю и не знаю на моём блоге о криптовалютах!

Это мой первый блог на форуме ММГП, поэтому прошу не судить строго, если что не так. На моём блоге постараемся постигать мир криптовалют вместе, а также максимально монетизировать наши знания. Постараюсь по возможности проводить конкурсы с призами.

Моё первое знакомство с криптовалютами даже не смогу четко обозначить. Первое что приходит на ум это массовая истерия с видеокартами в начале криптоэры, когда на каждом свободном рекламном месте висела реклама волшебного сервиса на котором можно было заработать используя свою видеокарту. В начале моё отношение было скептическое, но для успокоения я всё же попробовал настроить видеокарту для майнинга не совсем понимая, что из этого выйдет. Как многие могли догадаться ничего из этого и не вышло, после первой попытки я забросил эту идею вовсе.

После было много разговоров о биткоине, но я не относился к нему всерьёз, расценивая как очередную платёжку. Сколько их было: E-Gold, LibertyReserve, все уже и не вспомнишь. Как мне казалось тогда подобная судьба ждёт и биткоин.

Не помню уже как было принято решение инвестирования в какой то хайп используя биткоин, то ли он только биткоин принимал, то ли ещё чего. Но вклад был сделан именно в биткоинах. После этого просто закрутило в криптоворот событий о биткоине, альткоинах, блокчейне, ико, баунти и т.д. Сегодня львиную долю моих интересов составляют именно криптовалюты, не успел оглянутся как плотно на них подсел. И это интересно. Мир криптовалют огромен и охватить его весь не представляется возможным.

Поэтому предлагаю вместе постараться изучать этот мир криптовалют и да прибудет с нами профит!

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