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Talamus - talamus.cc

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
При поддержке
Aurum Financial Group LTD
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Старый Сегодня, 22:26
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 22,806
Благодарностей: 2,516
Записей в блоге: 35
УГ: 24
КП: 0.329
подарки
Talamus - talamus.cc
Я не админ/владелец проекта, проект Talamus добавлен на мониторинг

Старт 27.09.17



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Описание:

Приветствуем Вас на сайте нашего проекта. Мы не будем рассказывать Вам про наш уникальный маркетинг, разработанный нашими гениальными специалистами-финансистами. Мы не будем гарантировать, что все участники исполнят с нами свои мечты и в миг станут миллионерами. Мы не будем обещать Вам золотых гор, мы всего лишь обещаем Вам, что с нашей стороны будут соблюдены все правила честной игры. Главная идея проекта - чтобы как можно большее количество участников не были разочарованы нашей скромной программой и, конечно же, остались с профитом. Постараемся все вместе, чтобы статус "платит" продержался на мониторах как можно дольше. Удачи всем!

Инвестиционные планы:

1. 150% за 3 дня

Мин/макс депозит: 100 ₽/500000₽

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Выплаты: инстант

Реф.система: 12-3-1%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

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Наш Skype
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NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 23:21
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 1,089
Благодарностей: 137
УГ: 67
КП: 0.050
Re: Talamus - talamus.cc
Цитата:
Сообщение от NikNak67 Посмотреть сообщение
150% за 3 дня
Надолго ли?
опять рубли
__________________
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laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 23:28
#3
Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 9,641
Благодарностей: 4,792
УГ: 163
КП: 0.274
подарки
Re: Talamus - talamus.cc
Это уже какой Таламус? Третий, четвертый? Дааа, были времена... В вк сейчас всех на уши наверное поставили!
__________________
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Conqueror-V на форуме  
Старый Сегодня, 23:29
#4
Профессионал
 
Имя: KENT
Пол: Мужской
Адрес: Rio de Janeiro
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,635
Благодарностей: 782
УГ: 11
КП: 0.067
Re: Talamus - talamus.cc
Инвестиционные планы:
1. 150% за 3 дня
норм так проценты ,можно заработать прилично
__________________
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serg125 на форуме  
Старый Сегодня, 23:30
#5
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 6,293
Благодарностей: 883
УГ: 5
КП: 0.102
подарки
как-то с год назад или чуть больше,я очень хорошо заработал,в одном из Таламусов,там то же были рубли и потом очень много клонов,стиль обрашения на главной тот же,но это ни о чем не говорит
__________________
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rysi1967 на форуме  
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