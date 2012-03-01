Talamus - talamus.cc

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Приветствуем Вас на сайте нашего проекта. Мы не будем рассказывать Вам про наш уникальный маркетинг, разработанный нашими гениальными специалистами-финансистами. Мы не будем гарантировать, что все участники исполнят с нами свои мечты и в миг станут миллионерами. Мы не будем обещать Вам золотых гор, мы всего лишь обещаем Вам, что с нашей стороны будут соблюдены все правила честной игры. Главная идея проекта - чтобы как можно большее количество участников не были разочарованы нашей скромной программой и, конечно же, остались с профитом. Постараемся все вместе, чтобы статус "платит" продержался на мониторах как можно дольше. Удачи всем!