Почему некоторые военные вернувшись из зоны АТО заканчивают жизнь самоубийством?
Вернувшиеся домой из зоны АТО военные массово кончают жизнь самоубийством. Последним «громким» итогом сведения счетов с жизнью стала смерть командующего четвертой роты батальона «Сич» полка МВД Киев Богдана Богдановича в начале августа. Уже на следующий день СМИ начали намекать на некие загадочные обстоятельства
, заставившие мужчину покончить жизнь самоубийством. Что это за обстоятельства, не знают даже сослуживцы покойного, которые в комментариях и интервью недоумевают по поводу гибели своего побратима.
На самом деле, самоубийства украинцев, вернувшихся с войны в Донбассе секретом не были. Но тема получила резонанс, когда в конце июня министр МВД Арсен Аваков огласил шокирующую статистику
.
«По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017
зарегистрировано около 500 случаев самоубийств
участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий», — сказал Аваков.
В марте прошлого года боец 51 бригады, который ушел воевать во время первой волны мобилизации, покончил жизнь самоубийством
.
В прошлом году во Львовской области Украины бывший «АТОшник» покончил жизнь самоубийством. Охотничьим ружьем 40-летний мужчина выстрелил себе в шею
.
26 декабря прошлого года военнослужащий поступил в харьковский госпиталь с ранением после разрыва мины, а уже в среду, 28 декабря его обнаружили мертвым
.
Украинские правоохранители рассказали, что 32-летнего сержанта полевой почты нашли в туалете столовой, где он нанес себе ножевое ранение в область шеи
, от чего и скончался.
Один из первых резонансных случаев — самоубийство военного, которого привезли на реабилитацию в харьковскую больницу в связи с ранением полученными в зоне АТО ранее. 4 января этого года в одном из туалетов госпиталя он и был обнаружен с ножевым ранением горла
. Спасти его не удалось. Причин для сведения счетов с жизнью у него не было. По крайней мере, в первых сообщениях СМИ именно так и говорилось. Чуть позже появились явно заказные комментарии врачей и обслуживающего персонала больниц с пространным: «Он был чем-то взволнован, удручен и постоянно раздражен».
В феврале в Днепропетровске «ветеран АТО» зашел в кафе выпить кофе и пожаловаться на жизнь, дескать, супруга его бросила, не оценила подвиги на благо Родины. Да еще и бизнес непонятно кто отобрал. Допив свой кофе, он радикально решил проблемы, подорвав себя гранатой
на выходе из кафе.
В апреле покончил жизнь самоубийством
на территории воинской части парень из Донбасса, которого, несмотря на всю любовь к Украине и ненависть к народным республикам, иначе чем «сепаром» не называли. Тут, правда, причина ясна — довели. Буквально в день смерти его в очередной раз избили сослуживцы, и он не выдержал травли. Его родные уверяли, что он собирался служить по контракту и «мочить террористов», но, как показало время, ярлык — «донецкий» не смыть показным или истинным национализмом.
В мае на протяжении первой недели месяца 3 военнослужащих ушли из жизни. Один повесился
в коридоре больницы в Чугуеве в Харьковской области. Второй порезал себе вены
у себя дома в Хмельницкой области. А третий — застрелился
из наградного оружия.
Июнь тоже был полон случаев суицида. 8 июня «атошник» Николай Сидорчук бросился под поезд
в киевском метро совершенно неожиданно для своих спутников. В СМИ написали, что это был несчастный случай и никак не упомянули, что погибший недавно вернулся из Донбасса и страдал от постоянной головной боли. Завесу тайны приоткрыла подруга самоубийцы, дав развернутое интервью тернопольскому изданию.
10 июня другой военный выбросился из поезда
на Юго-Западной железной дороге. По сообщению очевидцев, он самовольно открыл дверь нерабочего тамбура и выпрыгнул из вагона во время движения. Что послужило причиной — неизвестно, зато известно, что его переводили на новое место службы: какое — засекречено, однако, кажется, это вряд ли была тихая воинская часть где-то под Киевом.
Покончил собой
летом этого года и солдат 14-й отдельной механизированной бригады. Инцидент произошел в селе Залужье Волынской области, где собственно и проживал «атошник». Вспоминая этот случай, нельзя не отметить, что это практически единственный случай, когда самоубийца попытался объяснить причины, побудившие его на этот поступок. Приведем полностью слова его прощальной записки:
«Долго держался, устал. Не хочу обвинять, но это не жизнь. Ни денег, ни еды, ничего. Особенно когда меня из бригады на похороны не отпустили. Надо было с Саньком увольняться. Постоянно им что-то надо. Бухают каждый день, постоянно деньги нужны. А когда мне надо было домой, всем нет дела. Я туда не вернусь».
Источник: http://ukraina.ru/exclusive/20170811/1019020288.html
6 августа в городе Турка Львовской области похоронили известного участника АТО — 36-летнего Богдана Богдановича.
Как сообщила на своей странице в Facebook 4-я рота батальона «Сич» полка «Киев», Богданович как первый ротный под псевдонимом «Маэстро» прошёл Пески и Авдеевку, а уже на родине покончил жизнь самоубийством
.
Также 6 августа, в Киеве умер ветеран батальона «Донбасс» Валентин Гонтарь с позывным «Прапор»
. Одной из версий является самоубийство
.
17 августа в Херсонской области повесился АТОшник после исповеди в церкви.
После поповской исповеди просто пришел и повесился
.
21 августа на территории Почаевской лавры в Тернопольской области покончил жизнь самоубийством бывший военный зоны АТО 38-летний мужчина
. Мужчина выбросился со смотровой галереи
.
Меня бы не так сильно волновал данный вопрос, но ситуация усугубляется. Вот информация всего лишь
за текущий месяц:
9 сентября. Ушел из жизни боец контрактной армии Сергей Коломийчук. По одной из версий, военный покончил жизнь самоубийством, ведь ранее он совершал две попытки.
23 сентября. Под Киевом боец ВСУ случайно подорвал себя и ранил троих друзей, среди которых двое бойцов ВСУ.
(в случайность опытных военных из зоны АТО как-то не очень верится).
24 сентября. В Харькове "атошник" подорвал себя гранатой на 7-ом этаже многоэтажки
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26 сентября. В Тернополе очередной "атошник" подорвал себя гранатой
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