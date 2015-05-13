[pre-ICO] ESR Wallet 25.09.2017 - 02.10.2017

ERS WALLET ICO
ESR Wallet - это кошелек и платформа кредитования, которая поддерживает популярные криптовалюты.
Пресейл компании начался 25 сентября и продлится до 2 октября 2017 года , в течение которого инвесторы могут воспользоваться 50% скидкой на конечную стоимость токенов.
ESR Wallet уникален и отличается от большинства других криптовалютных кошельков: разработчики планируют создать универсальный кошелек, который предоставляет полный спектр банковских услуг.
На сегодняшний день существует рабочая платформа ESR Wallet. Пользователи также могут заказать физическую дебетовую карту для доступа к своим средствам в оффлайне.
Что особенного?
Очевидно, что сегодня доступно огромное количество кошельков. ESR Wallet планирует быть неконкурентоспособным с помощью таких вот функций:
ESR ICO
- Мультивалютность, включая фиат и топовые криптовалюты, такие как Биткоин, Эфириум, Даш и Лайткоин.
- Пользователи могут выдавать кредитные средства в любой валюте
- Конвертация валюты в режиме реального времени
- Кэшбек, который предполагает партнерство с другими продавцами по сети.
- Работа с 8 валютами в 120 странах мира без каких либо сборов
- Использование цифровой и дебетовой карты Виза/МастерКард
Разработчики проекта в ходе ICO будут продавать токен под названием ESR, количество которых будет ограничено (10 миллионов). После ICO все непроданные монеты будут уничтожены.
Владелец токена ESR имеет право на получение прибыли от проекта. По итогу квартала 30% дохода, полученной от услуг по оплате и кредитованию, предоставляемых платформой, будут начислятся на кошельки держателей токена. Пользователь получает доход в Биткоин, Эфириум, Даш и Лайткоин.
Детали:
- Символ - ESR
- Платформа - Ethereum
- Курс 1 токен ESR = 10 USD
- Всего монет - 10 млн
- Принимают - BTC, ETH, фиат