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[ICO] BitBoost – блокчейн маркетплейс 10.10- 4.11.2017 [BOUNTY]

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[ICO] BitBoost – блокчейн маркетплейс 10.10- 4.11.2017 [BOUNTY]

1. Описание ICO

BitBoost запускает The Block, децентрализованную торговую платформу.

The Block - это блокчейн маркетплейс, основанный на блокчейне Ethereum. Токен BBT будет использоваться для оплаты листинга, чтобы продавать товары на The Block. Будет выпущено 100 миллионов токенов, используя смарт-контракт.

Средства будут направлены на:


1. Непрерывное развитие бизнеса экосистемы BitBoost после запуска The Block;
2. Юридические сборы, расходы на консультационные услуги, необходимые для обеспечения того, чтобы BitBoost продолжал действовать законным и коммерчески обоснованным образом.
3. Различные маркетинговые и рекламные мероприятия для BitBoost.


Распределение токенов:

25 миллионов BBT (25%) будут проданы в рамках Pre-sale. BitBoost нацелен на привлечение 5 миллионов долларов в этом начальном раунде финансирования. Последующие продажи токенов будут производиться по значительно более высоким ценам.
41 млн. BBT (41%) будут зарезервированы для ICO.
12 миллионов BBT (12%) будут зарезервированы для будущих участников.
10 миллионов BBT (10%) будут зарезервированы для учредительной команды и партнеров, из которых 8 миллионов (8%) не будут продаваться в течение одного года.
5 миллионов BBT (5%) будут зарезервированы для владельцев и советников, из которых 3 миллиона (3%) не будут продаваться в течение одного года.
5 миллионов BBT (5%) будут зарезервированы для существующих владельцев NxT Freemarket.
2 миллиона BBT (2%) будут зарезервированы для баунти-кампаний.


Все транзакции в The Block будут проходить в эфире (ETH), используя личный кошелек, встроенный в приложение.
Для листинга предметов в The Block будут использоваться токены BitBoost (BBT).
Не будут выплачивать дивиденды, а владельцы BBT не получат никакой выгоды. Токен является неотъемлемой частью экономики The Block, и его значение будет отражать степень активности на платформе. Чем больше продавцов перечисляет товары для продажи на The Block и, таким образом, стимулирует принятие клиентов, тем больше спрос на BBT будет. Фактически, владельцы BBT будут выступать в качестве продавцов листинговой мощности. По мере того, как популярность The Block растет, и к платформе присоединятся еще больше продавцов, появятся новые функции, которые еще больше повысят интерес среди покупателей и продавцов.




2. Выгода для покупателей токенов:

Участники краудсейла имеют возможность получить доступ к маркетплесу по значительно более низкой цене, предварительно заплатив за обслуживание, за счет приобретения многих токенов заранее. Эти ранние владельцы токенов будут ключевыми фигурами для будущего роста и работы The Block

3. Дивиденды и вознаграждения
Не будут выплачиваться дивиденды.

4. Детали ICO

Символ - BBT;
Общее количество токенов - 100 000 000;
Начнется 10 октября 2017 года и по 4 ноября;
Цель - 41 млн BBT;
Токены можно купить за такие валюты: BTC, ETH, WAVES и ETC;
Цена - $0.46 (+скидки).




5. Описание баунти компании.

BitBoost выделяет 2% проданных токенов для баунти компании. Детальную информацию я не нашел.

6. Сайт, WhitePaper, контакты.

https://www.bitboost.net/
https://www.bitboost.net/downloads/T...tepaper-v0.4-1
https://www.facebook.com/Bitboost-1819931498257673/
https://twitter.com/bitboosters
https://www.youtube.com/channel/UCaX...DA5sJuSa4EEsTQ
https://www.linkedin.com/company-beta/11174444
http://eepurl.com/cTXccr
https://medium.com/bitboost https://t.me/BitBoostint
__________________
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