Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,095 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[ICO] MiniApps – платформа чатбот нового поколения 18.10-19.12.2017

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все ICO или PreICO по которым старт назначен не ранее чем через 2 недели.
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:17
#1
Форекс-блогер
 
Аватар kislov
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 3,540
Благодарностей: 1,694
УГ: 4
Записей в FX-блоге: 327
Записей в CT-блоге: 7
Подписок: 3
КП: 0.117
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
[ICO] MiniApps – платформа чатбот нового поколения 18.10-19.12.2017
[ICO] MiniApps – платформа чатбот нового поколения 18.10-19.12.2017


MiniApps.pro - это платформа чатбот нового поколения, основанная на концепции децентрализованной сети разработчиков шаблонов, клиентов, хостинг-провайдеров и партнеров. Это платформа с API и веб-конструктором, которая позволяет быстро создавать и запускать мобильные службы и чаты, доступные через интернет-мессенджеры и другие каналы, такие как мобильная сеть и USSD / SMS с поддержкой технологий AI.

Чатботы уже зарекомендовали себя как эффективный канал во многих системах связи и доказали свою ценность для бизнеса. Тем не менее, разработка chatbot требует нескольких навыков и ресурсов, которые не имеют большинство малых предприятий.
Цель MiniApps.pro - помочь малым и средним предприятиям интегрировать передовые технологии связи и ИИ в свои процессы и извлечь выгоду, расширяя присутствие на рынке. Благодаря MiniApps.pro, который снижает затраты на принятие и поддержку chatbot, более 100 миллионов MSME по всему миру получат легкий доступ к новым поколениям чатов и повышению качества обслуживания клиентов.
В отличие от большинства стартапов, платформа MiniApps.pro - это коммерчески зарекомендовавший себя продукт с несколькими успешными реализациями на корпоративном рынке.
Планируется, что токенсейл собирает финансирование для быстрого масштабирования бизнеса путем создания сети международных партнеров, дальнейшей разработки продукта и маркетинга платформы, ориентированной на сегменты MSME и развивающиеся рынки, такие как Индия, Юго-Восточная Азия, Китай, Россия, Африка, Латинская Америка а затем расширение на продвинутые рынки.


Символ токена -МАТ
Что это?
1. Токен, совместимый с Ethereum ERC20
2. Средства доступа к дополнительным функциям смарт-контракта, такие как:
• регистрировать мини-приложения в поисковой системе MiniApps;
• получать скидки партнеров;
• публиковать шаблоны на рынке;
• создавать и проводить реферальные кампании;
• доступ к рынку шаблонов;
• доступ к основным сервисам MiniApps

Стоимость токена во время события Token Generation
1 MAT = 0,01 ETH

Объем выпуска и условия

1. Во время события Token Generation на платформе Ethereum выдается не более 20 миллионов токенов в качестве стандартных токенов ERC20.
2. После события Token Generation выдается больше токенов.

Доступность токена
Токены MiniApps.pro (MAT):
• становятся доступными сразу во время события Token Generation через смарт-контракт Ethereum;
• покупка и перевод постепенно становятся доступными в течение 15-дневного периода после окончания события Token Generation посредством интеллектуальных контрактов

Распределение токенов
• 50% токенов будут переданы участникам мероприятия Token Generation
• 35% токенов будут зарезервированы для партнеров, грантов сообщества и кампании за щедрость
• 15% токенов будут зарезервированы для команды MiniApps
Платформа
Ethereum
Начало и дата начала продажи торрента
Начало - 18 октября 2017, 00:00 UTC
Окончание - 19 декабря 2017 года, 00:00 UTC

Официальные ссылки
Сайт https://tokens.miniapps.pro/
Сайт MiniApps.pro: https://www.miniapps.pro/
Twitter: https://twitter.com/miniapps_pro
Медиум: https://medium.com/miniapps-pro-token
Facebook: https://www.facebook.com/tokens.miniapps.pro/
Телеграм https://t.me/miniapps
Telegram English Chat: https://t.me/miniapps_pro
__________________


Мой блог о форекс: читайте, комментируйте, подписывайтесь на обновления!
kislov вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
BlackCash.org - смарт-платформа нового поколения. 100% рефбек Waterhyip Реферальные и страховые предложения 12 13.07.2017 19:54
BlackCash.org - смарт-платформа нового поколения koshabt Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 1657 13.07.2017 16:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар xaza
cargo invest-cargoinvest.com
От xaza в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар veranika55
Россия и Таиланд расширяют инвестиционное сотрудничество
От veranika55 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kingcasha
Смарт-бутылка для вина привлекла $6 млн инвестиций
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар impressed85
Первая в мире государственная система электронных денег: опыт Эквадора
От impressed85 в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Knjaz
Land Fund - land-fund.com
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Vansa10
premierstep.org - Premier Step
От Vansa10 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
424,095
Тем
490,944
Сообщений
12,238,421

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram