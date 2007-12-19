[ICO] MiniApps – платформа чатбот нового поколения 18.10-19.12.2017
MiniApps.pro - это платформа чатбот нового поколения, основанная на концепции децентрализованной сети разработчиков шаблонов, клиентов, хостинг-провайдеров и партнеров. Это платформа с API и веб-конструктором, которая позволяет быстро создавать и запускать мобильные службы и чаты, доступные через интернет-мессенджеры и другие каналы, такие как мобильная сеть и USSD / SMS с поддержкой технологий AI.
Чатботы уже зарекомендовали себя как эффективный канал во многих системах связи и доказали свою ценность для бизнеса. Тем не менее, разработка chatbot требует нескольких навыков и ресурсов, которые не имеют большинство малых предприятий.
Цель MiniApps.pro - помочь малым и средним предприятиям интегрировать передовые технологии связи и ИИ в свои процессы и извлечь выгоду, расширяя присутствие на рынке. Благодаря MiniApps.pro, который снижает затраты на принятие и поддержку chatbot, более 100 миллионов MSME по всему миру получат легкий доступ к новым поколениям чатов и повышению качества обслуживания клиентов.
В отличие от большинства стартапов, платформа MiniApps.pro - это коммерчески зарекомендовавший себя продукт с несколькими успешными реализациями на корпоративном рынке.
Планируется, что токенсейл собирает финансирование для быстрого масштабирования бизнеса путем создания сети международных партнеров, дальнейшей разработки продукта и маркетинга платформы, ориентированной на сегменты MSME и развивающиеся рынки, такие как Индия, Юго-Восточная Азия, Китай, Россия, Африка, Латинская Америка а затем расширение на продвинутые рынки.
Символ токена -МАТ
Что это?
1. Токен, совместимый с Ethereum ERC20
2. Средства доступа к дополнительным функциям смарт-контракта, такие как:
• регистрировать мини-приложения в поисковой системе MiniApps;
• получать скидки партнеров;
• публиковать шаблоны на рынке;
• создавать и проводить реферальные кампании;
• доступ к рынку шаблонов;
• доступ к основным сервисам MiniApps
Стоимость токена во время события Token Generation
1 MAT = 0,01 ETH
Объем выпуска и условия
1. Во время события Token Generation на платформе Ethereum выдается не более 20 миллионов токенов в качестве стандартных токенов ERC20.
2. После события Token Generation выдается больше токенов.
Доступность токена
Токены MiniApps.pro (MAT):
• становятся доступными сразу во время события Token Generation через смарт-контракт Ethereum;
• покупка и перевод постепенно становятся доступными в течение 15-дневного периода после окончания события Token Generation посредством интеллектуальных контрактов
Распределение токенов
• 50% токенов будут переданы участникам мероприятия Token Generation
• 35% токенов будут зарезервированы для партнеров, грантов сообщества и кампании за щедрость
• 15% токенов будут зарезервированы для команды MiniApps
Платформа
Ethereum
Начало и дата начала продажи торрента
Начало - 18 октября 2017, 00:00 UTC
Окончание - 19 декабря 2017 года, 00:00 UTC
Официальные ссылки
Сайт https://tokens.miniapps.pro/
Сайт MiniApps.pro: https://www.miniapps.pro/
Twitter: https://twitter.com/miniapps_pro
Медиум: https://medium.com/miniapps-pro-token
Facebook: https://www.facebook.com/tokens.miniapps.pro/
Телеграм https://t.me/miniapps
Telegram English Chat: https://t.me/miniapps_pro