motomoney.vip - Motomoney

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Описание игрового процесса
Старт проекта 27.09.2017
Мотопарк, мотоциклы и скорость заработка:
Чем больше мотоциклов в Вашем мотопарке, тем больше доход он приносит. Основная единица измерения дохода в Motomoney это "скорость заработка". У каждого из представленных мотоциклов своя скорость заработка, которая измеряется в количестве заработанных мотоциклом рублей за час реального времени.
Способы заработка на проекте Motomoney:
Если вы не хотите покупать мотоциклы, то мы предлагаем Вам заработать следующими способами:
Сёрфинг сайтов - смотрите сайты наших рекламодателей и получайте до 0,07 руб за один просмотр!
Партнерская программа - приглашайте в проект своих друзей и знакомых и получайте премиальные.
Ежедневный бонус, Конкурсы - получайте призы и бонусы за свою активность на проекте!
Маркетинг:
KAWASAKI NINJA 650
Стоимость 10 руб.
Доходность 25% / мес.
Скорость 0.0034₽ / час
KAWASAKI ZZR 1400
Стоимость 50 руб.
Доходность 27% / мес.
Скорость 0.0180₽ / час
SUZUKI BANDIT 250
Стоимость 250 руб.
Доходность 28% / мес.
Скорость 0.0930₽ / час
YAMAHA YZF R15
Стоимость 1000 руб.
Доходность 28% / мес.
Скорость 0.3800₽ / час
DUCATI MONSTER
Стоимость 3000 руб.
Доходность 30% / мес.
Скорость 1.2000₽ / час
SUZUKI BOULEVARD S50
Стоимость 7500 руб.
Доходность 32% / мес.
Скорость 3.2200₽ / час
KAWASAKI VULCAN S
Стоимость 12500 руб.
Доходность 33% / мес.
Скорость 5.5500₽ / час
DUCATI HYPERMOTARD
Стоимость 20000 руб.
Доходность 34% / мес.
Скорость 9.1600₽ / час
HARLEY-DAVIDSON
Стоимость 50000 руб.
Доходность 36% / мес.
Скорость 24.3000₽ / час
Бонусы:
Каждому новому участнику проекта мы дарим в подарок Kawasaki Ninja 650!
Реферальная программа:
- 8% от суммы пополнения реферала 1 уровня.
- 2% от суммы пополнения реферала 2 уровня.
- 1% от суммы пополнения реферала 3 уровня.
Платежные системы:
Payeer, Free-Kassa, Яндекс Деньги, AdvCash
Мой вклад: