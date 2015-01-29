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motomoney.vip - Motomoney

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:10
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 18,537
Благодарностей: 177
УГ: 10
КП: 0.049
motomoney.vip - Motomoney

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 27.09.2017



Описание игрового процесса

Мотопарк, мотоциклы и скорость заработка:
Чем больше мотоциклов в Вашем мотопарке, тем больше доход он приносит. Основная единица измерения дохода в Motomoney это "скорость заработка". У каждого из представленных мотоциклов своя скорость заработка, которая измеряется в количестве заработанных мотоциклом рублей за час реального времени.


Способы заработка на проекте Motomoney:
Если вы не хотите покупать мотоциклы, то мы предлагаем Вам заработать следующими способами:
Сёрфинг сайтов - смотрите сайты наших рекламодателей и получайте до 0,07 руб за один просмотр!
Партнерская программа - приглашайте в проект своих друзей и знакомых и получайте премиальные.
Ежедневный бонус, Конкурсы - получайте призы и бонусы за свою активность на проекте!

Маркетинг:


KAWASAKI NINJA 650
Стоимость 10 руб.
Доходность 25% / мес.
Скорость 0.0034₽ / час

KAWASAKI ZZR 1400
Стоимость 50 руб.
Доходность 27% / мес.
Скорость 0.0180₽ / час

SUZUKI BANDIT 250
Стоимость 250 руб.
Доходность 28% / мес.
Скорость 0.0930₽ / час

YAMAHA YZF R15
Стоимость 1000 руб.
Доходность 28% / мес.
Скорость 0.3800₽ / час

DUCATI MONSTER
Стоимость 3000 руб.
Доходность 30% / мес.
Скорость 1.2000₽ / час

SUZUKI BOULEVARD S50
Стоимость 7500 руб.
Доходность 32% / мес.
Скорость 3.2200₽ / час

KAWASAKI VULCAN S
Стоимость 12500 руб.
Доходность 33% / мес.
Скорость 5.5500₽ / час

DUCATI HYPERMOTARD
Стоимость 20000 руб.
Доходность 34% / мес.
Скорость 9.1600₽ / час

HARLEY-DAVIDSON
Стоимость 50000 руб.
Доходность 36% / мес.
Скорость 24.3000₽ / час

Бонусы:


Каждому новому участнику проекта мы дарим в подарок Kawasaki Ninja 650!


Реферальная программа:


- 8% от суммы пополнения реферала 1 уровня.
- 2% от суммы пополнения реферала 2 уровня.
- 1% от суммы пополнения реферала 3 уровня.


Платежные системы:


Payeer, Free-Kassa, Яндекс Деньги, AdvCash


Мой вклад:


__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
MonitoringFF вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:03
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