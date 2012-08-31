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Ripple открывает новый офис в Сингапуре

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Ripple открывает новый офис в Сингапуре

Глобальная платежная сеть Ripple анонсировала открытие нового офиса в Сингапуре. Небольшая азиатская страна обладает амбициям стать ведущим финтех и инновационным хабом региона.

Сингапур также является одним из самых больших и активных торговых центров с множеством крупных, многонациональных компаний, имеющих локальные офисы в этой стране. С этой точки зрения новый офис важен для поддержки растущего числа потребителей Ripple, расположенных в азиатско-тихоокеанском регионе.

На Всемирном экономическом форуме Сингапур отметили как одну из самых открытых и дружелюбных к торговле экономику в мире. В стране развитые и компетентные институты власти, полиция, инфраструктура и сервисы для запуска потока товаров и услуг.

Торговый оборот Сингапура с другими странами в 2,7 раза превышает его ВВП. Страна на пути к становлению самым большим хабом по торговле биржевыми активами. Также она является ключевым игроком региона в торговле азиатскими валютами между банковскими учреждениями.

Управляющий директор Ripple APAC — Dilip Rao, отмечает:

Цитата:
«Сингапур – является лидером в вопросах обмена денег, денежных переводов и платежных систем. Фактически главной темой, которая поднималась во время встречи с Премьер-министром, стала важность цифровизации платежей с целью стать Smart Nation (ред. Умной нацией).»
Цитата:
«Наш новый офис может поддерживать амбиции страны и одновременно приближать сервис к потребительской базе азиатско-тихоокеанского региона, включая банки, платежных провайдеров и корпорации. Это позволит осуществлять прямые платежи между контрагентами как внутри страны, так и за ее пределами.»
__________________
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