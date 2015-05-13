[ICO] HomeToken 1.10.2017 - 31.10.2017

Высокая стоимость недвижимости, жесткие стандарты кредитования банков и полное отсутствие знаний, являются самыми большими препятствиями, которые не позволяют простым людям инвестировать в недвижимость. Кроме этого, богатые люди скупают недвижимость по всему миру, затрудняя при этом людям приобретать жилье. Большинство людей вынуждены платить высокую плату за аренду и переезжать в менее дешевые города и районы.
HomeToken - это азиатский инвестиционный фонд, который предоставит каждому человеку возможность получать прибыль от недвижимости без каких-либо рисков традиционных инвестиций в недвижимость.
Компания объявила о запуске краундсейла, который начнется 1 октября 2017 года и в ходе которого будут продаваться токены HOME.
Напомню, что HomeToken объявляет о краундсейле после привлечения 3 млн капитала от инвесторов из Юго-Восточной Азии в рамках завершенного пресейла. HomeToken предлагает инвесторам уникальную возможность инвестировать в рынок недвижимости путем создания закрытого фонда для покупки и развития двух типов жилой недвижимости:
- Небольшие апартаменты размером от 250 до 1200 кв. футов, стратегически расположенные недалеко от центра города
- Частные дома престарелых
Инвестиции в недвижимость - одна из самых безопасных и наиболее прибыльных инвестиционных ниш, которая обеспечивает стабильный и хороший доход от аренды. Однако с высоким ростом цен на недвижимость потенциальные инвесторы и домовладельцы прибегают к альтернативным решениям.
Основатель проекта Эндрю Яп сказал: За последние несколько лет китайские девелоперы, такие, как Country Garden, инвестировали миллиарды долларов в развитие проектов Юго-Восточной Азии. Мы намерены создавать больше частных домов престарелых, чтобы справиться с надвигающимся кризисом в Азии.
HomeToken фокусируется на приобретение инвестиционных объектов. Это упрощает инвестиции в недвижимость, демократизирует их с помощью блокчейна и предоставит инвесторам платформу для получения прибыли от объектов без каких-либо рисков традиционных инвестиций в недвижимость.
Основная модель доходности HomeToken основана на аренде и капитальной оценке квартир и домов престарелых, находящихся в ее собственности. Чтобы сохранить целостность и обеспечить прозрачность, все инвестиции в портфель HomeToken будут зарегистрированы и опубликованы на Youtube. HomeToken также будет отвечать за управление этих инвестиций от имени инвесторов.
Общий объем токенов HOME ограничен 100 миллионами, из которых 65% будут предоставлены для участия в ICO, 20% пойдут на партнерские отношения, 5% на маркетинговые расходы, а оставшиеся 10% будут сохранены командой разработчиков и управления.
Напомню, что HomeToken уже добился успеха, открыв свой первый частный дом престарелых 1 сентября 2017 года.
ДЕТАЛИ:
- Символ - HOME
- Платформа - Waves
- Курс 1 HOME = 1 USD
- Выпущено HOME для продажи - 65 млн
- Принимают - BTC, DASH, DOGE, ETH, ETC, LTC, XMR, XRP, WAVES,
- Цель - 55 млн USD