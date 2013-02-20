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Стремительно развивающийся крипторынок удвоил вакансии за последние 6 месяцев

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Стремительно развивающийся крипторынок удвоил вакансии за последние 6 месяцев



Стремительно развивающийся крипторынок удвоил вакансии за 6 месяцев.



Не для кого уже не секрет, что крипторынок стремительно растет. Недавно опубликованный доклад компании AngelList предоставляющая онлайн-платформу для инвесторов-ангелов и ищущих работу лиц, которые хотят работать в стартапах показал, что количество предложений в области криптовалютного рынка значительно повысилось, потому как организации ведут поиск новых талантов, чтобы удовлетворить потребности постоянно развивающегося крипторынка.

В отчете указано, что за первые 6 месяцев текущего года было больше осуществлено инвестиций в крипто-компании, чем за прошлый год.

Растущее количество крипто-компаний также совпало с ростом количества вакансий на онлайн-площадке по поиску работы AngelList.

В документе сказано:
«По мере развития крипто-компаний, растет и необходимость в сотрудниках этой области. За первые 6 месяцев текущего года количество предложений работы от крипто-стартапов на ресурсах компании AngelList повысилось почти вдвое».

В отчете также сказано, что есть множество причин выбрать работу в криптовалютной компании:
- по информации AngelList крипто-компании предлагают рабочие места с зарплатой в среднем на 10-20% больше, чем в отраслевой сфере. Кроме этого, подобные организации предлагают лучшие условия.

- в крипто-стартапах работники на 22% чаще работают удаленно.

- крипто-стартапы, и особенно при ICO, предлагают гораздо интересные финансовые выгоды. Например при ICO-кампании крипто-стартапы не редко предлагают штату сотрудников монеты своего проекта в качестве акций (доли компании).

Сообщается, что на ресурсе AngelList зарегистрировано 2500 технических вакансий и более 1000 других нетехнических. Кроме этого, вместо поиска специалистов обладающих существенной технической криптовалютной грамотностью, организации также ищут и таких сотрудников, которые хотят обучаться.

В документе указано:
«Как правило, доскональное знание технологии Blockchain вовсе не обязательно. Организации ведут поиск сотрудников готовых к обучению и с желанием вносить свой вклад в развитие стартапа, а также имеющих интерес к криптовалютному рынку».

В общем из опубликованного документа становится понятно, что крипторынок стремительно растет и будет продолжать развиваться, потому что в этой сфере используется революционно новая технология.



Перевод специально для форума MMGP.

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Метки
bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, криптовалюты
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