COMPAS-FINANCE - compas-finance.com Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт 27/09/2017



языки: EN RU CN



Новый проект: COMPAS-FINANCE

Я не админ!





Описание программы



COMPAS-FINANCE - современная и динамичная компания, которая работает сегодня над технологиями завтрашнего дня. Каждый день мы стремимся к тому, чтобы будущее стало к нам еще ближе. И сейчас мы готовы рассказать о нашем успехе, а самое главное, мы готовы им поделиться с вами. Ни для кого не является секретом то, что сегодня современные технологии — это основной двигатель прогресса.



+ Планы:

Цитата: ДЕПОЗИТ 126% ЗА 72 ЧАСА 42% в день



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $1-$50000

* Реф. программа: 7%

* DDoS защита: CLOUDFLARE

* Скрипт: Unique Script

* SSL: cPanel, Inc. Certification Authority

* Выплаты: Instant

+ Whois

Цитата: Name Server: arya.ns.cloudflare.com

Name Server: lou.ns.cloudflare.com



IP Address: - 91.134.167.138 is hosted on a dedicated server

IP Location: - Hauts-de-france - Roubaix - Ovh Sas



Registrar: Internet Domain Service BS Corp.

Domain: Created on 2017-09-20 - Expires on 2018-09-20 - Updated on 2017-09-20

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U12313227. Memo: Shopping Cart Payment. Replenishment of an account through PerfectMoney user MYHYIPSNET on 200.00 USD.. Date: 17:21 27.09.17. Batch: 189425799.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

