Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 22:04
Сегодня, 20:16
#
1
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 6,002
Благодарностей: 433
УГ: 29
подарки
COMPAS-FINANCE - compas-finance.com
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт 27/09/2017
языки: EN RU CN Я не админ!
Описание программы
Цитата:
COMPAS-FINANCE - современная и динамичная компания, которая работает сегодня над технологиями завтрашнего дня. Каждый день мы стремимся к тому, чтобы будущее стало к нам еще ближе. И сейчас мы готовы рассказать о нашем успехе, а самое главное, мы готовы им поделиться с вами. Ни для кого не является секретом то, что сегодня современные технологии — это основной двигатель прогресса.
+ Планы:
Цитата:
ДЕПОЗИТ 126% ЗА 72 ЧАСА 42% в день
Цитата:
* Принимает:
Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.
* Минимальный депозит: $1-$50000
* Реф. программа: 7%
* DDoS защита: CLOUDFLARE
* Скрипт: Unique Script
* SSL: cPanel, Inc. Certification Authority
* Выплаты: Instant
+ Whois
Цитата:
Name Server:
arya.ns.cloudflare.com
Name Server: lou.ns.cloudflare.com
IP Address: - 91.134.167.138 is hosted on a dedicated server
IP Location: - Hauts-de-france - Roubaix - Ovh Sas
Registrar: Internet Domain Service BS Corp.
Domain: Created on 2017-09-20 - Expires on 2018-09-20 - Updated on 2017-09-20
+ Мой вклад:
Цитата:
The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U12313227. Memo: Shopping Cart Payment. Replenishment of an account through PerfectMoney user MYHYIPSNET on 200.00 USD.. Date: 17:21 27.09.17. Batch: 189425799.
>> Посмотреть и Зарегистрироваться << Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
Сегодня, 20:34
#
2
Любитель
Имя:
Константин
Пол: Мужской
Адрес: Ижевск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 568
Благодарностей: 33
УГ: 6
Re: COMPAS-FINANCE - compas-finance.com
Один и тот же администратор проекта, т.е. проект у него не первый и наверное не последний.. все его ранние проекты недолго плавали и этот скоро утонет. Вот и думайте, вкладывать или нет
Сегодня, 20:34
#
3
Топ Мастер
Имя:
Анатольевна))
Пол: Женский
Адрес: EU
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 5,536
Благодарностей: 3,490
УГ: 5
Re: COMPAS-FINANCE - compas-finance.com
Сегодня, 20:41
#
4
Профессионал
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 6,290
Благодарностей: 881
УГ: 5
подарки
кнопки соцсетей работают,есть группы,в чате сразу ответили,видно.что работа произведена,что спецы по ТТХ скажут
Сегодня, 20:46
#
5
Топ Мастер
Имя:
Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 15,009
Благодарностей: 6,274
УГ: 59
награды
Re: COMPAS-FINANCE - compas-finance.com
Цитата:
Сообщение от
myhyipsnet
* Скрипт: Unique Script
нечасто фаст на унике встретишь...
Сегодня, 20:48
#
6
Специалист
Имя:
Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,849
Благодарностей: 184
УГ: 4
Re: COMPAS-FINANCE - compas-finance.com
Зашёл в группе ВК в раздел контакты, а там этот чел
Кто такой?
Сегодня, 20:49
#
7
Профессионал
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 6,290
Благодарностей: 881
УГ: 5
подарки
Re: COMPAS-FINANCE - compas-finance.com
Цитата:
Сообщение от
myhyipsnet
* Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.
а тут не стыковка,да и не думаю что Roni Geneis Из Чикаго,будет заморачиваться с ЯД
Сегодня, 20:54
#
8
Любитель
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 550
Благодарностей: 34
УГ: 6
Re: COMPAS-FINANCE - compas-finance.com
серверное время совпадает, русский может админ.
Сегодня, 21:01
#
9
Топ Мастер
Имя:
Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 15,009
Благодарностей: 6,274
УГ: 59
награды
Re: COMPAS-FINANCE - compas-finance.com
Цитата:
Сообщение от
svetik11
русский может админ.
та эт понятно. кстати проект почасовик...опять Тс разделы путает(
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Сегодня, 22:04