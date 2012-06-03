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COMPAS-FINANCE - compas-finance.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:16
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 6,002
Благодарностей: 433
УГ: 29
КП: 0.001
подарки
COMPAS-FINANCE - compas-finance.com
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт 27/09/2017

языки: EN RU CN

Новый проект: COMPAS-FINANCE

Я не админ!


Описание программы
Цитата:

COMPAS-FINANCE - современная и динамичная компания, которая работает сегодня над технологиями завтрашнего дня. Каждый день мы стремимся к тому, чтобы будущее стало к нам еще ближе. И сейчас мы готовы рассказать о нашем успехе, а самое главное, мы готовы им поделиться с вами. Ни для кого не является секретом то, что сегодня современные технологии — это основной двигатель прогресса.

+ Планы:
Цитата:
ДЕПОЗИТ 126% ЗА 72 ЧАСА 42% в день


Цитата:
* Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.
* Минимальный депозит: $1-$50000
* Реф. программа: 7%
* DDoS защита: CLOUDFLARE
* Скрипт: Unique Script
* SSL: cPanel, Inc. Certification Authority
* Выплаты: Instant

+ Whois
Цитата:
Name Server: arya.ns.cloudflare.com
Name Server: lou.ns.cloudflare.com

IP Address: - 91.134.167.138 is hosted on a dedicated server
IP Location: - Hauts-de-france - Roubaix - Ovh Sas

Registrar: Internet Domain Service BS Corp.
Domain: Created on 2017-09-20 - Expires on 2018-09-20 - Updated on 2017-09-20

+ Мой вклад:
Цитата:
The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U12313227. Memo: Shopping Cart Payment. Replenishment of an account through PerfectMoney user MYHYIPSNET on 200.00 USD.. Date: 17:21 27.09.17. Batch: 189425799.

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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
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myhyipsnet вне форума  
Старый Сегодня, 20:34
#2
Любитель
 
Имя: Константин
Пол: Мужской
Адрес: Ижевск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 568
Благодарностей: 33
УГ: 6
КП: 0.087
Re: COMPAS-FINANCE - compas-finance.com
Один и тот же администратор проекта, т.е. проект у него не первый и наверное не последний.. все его ранние проекты недолго плавали и этот скоро утонет. Вот и думайте, вкладывать или нет
__________________
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100% РЕФБЕК
kosmonitor вне форума  
Старый Сегодня, 20:34
#3
Топ Мастер
 
Имя: Анатольевна))
Пол: Женский
Адрес: EU
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 5,536
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УГ: 5
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подарки
Re: COMPAS-FINANCE - compas-finance.com
Админ гуглом переводил что ли с русского?

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Tati Tishmann на форуме  
Старый Сегодня, 20:41
#4
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 6,290
Благодарностей: 881
УГ: 5
КП: 0.102
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кнопки соцсетей работают,есть группы,в чате сразу ответили,видно.что работа произведена,что спецы по ТТХ скажут
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rysi1967 на форуме  
Старый Сегодня, 20:46
#5
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 15,009
Благодарностей: 6,274
УГ: 59
КП: 0.136
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награды Волшебный горшочек 
Re: COMPAS-FINANCE - compas-finance.com
Цитата:
Сообщение от myhyipsnet Посмотреть сообщение
* Скрипт: Unique Script
нечасто фаст на унике встретишь...
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 20:48
#6
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,849
Благодарностей: 184
УГ: 4
КП: 0.000
Re: COMPAS-FINANCE - compas-finance.com
Зашёл в группе ВК в раздел контакты, а там этот чел



Кто такой?
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Old Seaman на форуме  
Старый Сегодня, 20:49
#7
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 6,290
Благодарностей: 881
УГ: 5
КП: 0.102
подарки
Re: COMPAS-FINANCE - compas-finance.com
Цитата:
Сообщение от myhyipsnet Посмотреть сообщение
* Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.
а тут не стыковка,да и не думаю что Roni Geneis Из Чикаго,будет заморачиваться с ЯД
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rysi1967 на форуме  
Старый Сегодня, 20:54
#8
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 550
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УГ: 6
КП: 0.004
Re: COMPAS-FINANCE - compas-finance.com
серверное время совпадает, русский может админ.
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svetik11 вне форума  
Старый Сегодня, 21:01
#9
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 15,009
Благодарностей: 6,274
УГ: 59
КП: 0.136
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награды Волшебный горшочек 
Re: COMPAS-FINANCE - compas-finance.com
Цитата:
Сообщение от svetik11 Посмотреть сообщение
русский может админ.
та эт понятно. кстати проект почасовик...опять Тс разделы путает(
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Ярослав Яценко на форуме  
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