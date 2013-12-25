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Sunminers-invest - sunminers-invest.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:04
#1
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Sunminers-invest - sunminers-invest.com
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!












Старт проекта: 16.09.2017





Цитата:
Наша компания занимается привлечением инвестиций в проект по инновационному майнингу криптовалют, основателями которого являются профессиональные майнеры из нескольких стран мира (США, Китая и России). В течении года нами разрабатывалась концепция майнинга криптовалют, при которой издержки на электроэнергию будут сведены к минимуму. Проведя все необходимые расчеты и исследования в области альтернативных энергоресурсов, наши аналитики пришли к выводу, что лучшим источником для генерирования энергии является использование солнечных панелей, что снизит расходы на электричество в несколько раз.
Часть вкладов наших инвесторов будет направлена на погашение кредитов, посредством которых, было закуплено и установлено необходимое оборудование, остальные вклады используются для расширения и улучшения качества производства. Таким образом, мы обеспечиванием постоянный рост эффективности производства. При майнинге мы распределяем наши риски и половину мощностей используем для майнинга криптовалют первого порядка (ETC,ETH,DASH,LTC), а другую половину на перспективные валюты такие как STEEM, DCR, GNT, OMNI, XLM. Ежедневные выплаты вкладчикам осуществляются за счёт реализации этих криптовалют на биржах. Этот бизнес стал высокодоходным благодаря резкому росту спроса на криптовалюты в последние несколько месяцев.

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Мой вклад:

Дата операции: 26 Сен 2017 18:45
ID операции: 405272107
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма списания: 100.96 $
Сумма получения: 100.96 $

Описание счета: 158,MONITORHYIP






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Старый Сегодня, 20:09
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.09.2014
Сообщений: 549
Благодарностей: 34
УГ: 6
КП: 0.004
Re: Sunminers-invest - sunminers-invest.com
у них что там заело. депозит возвращается в конце срока
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svetik11 на форуме  
Старый Сегодня, 20:16
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.12.2014
Сообщений: 953
Благодарностей: 170
УГ: 2
КП: 0.036
Re: Sunminers-invest - sunminers-invest.com
ссылка ведет на другой сайт
Aleksandr Baldin на форуме  
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