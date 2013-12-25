Sunminers-invest - sunminers-invest.com

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 16.09.2017
Цитата:
Наша компания занимается привлечением инвестиций в проект по инновационному майнингу криптовалют, основателями которого являются профессиональные майнеры из нескольких стран мира (США, Китая и России). В течении года нами разрабатывалась концепция майнинга криптовалют, при которой издержки на электроэнергию будут сведены к минимуму. Проведя все необходимые расчеты и исследования в области альтернативных энергоресурсов, наши аналитики пришли к выводу, что лучшим источником для генерирования энергии является использование солнечных панелей, что снизит расходы на электричество в несколько раз.
Часть вкладов наших инвесторов будет направлена на погашение кредитов, посредством которых, было закуплено и установлено необходимое оборудование, остальные вклады используются для расширения и улучшения качества производства. Таким образом, мы обеспечиванием постоянный рост эффективности производства. При майнинге мы распределяем наши риски и половину мощностей используем для майнинга криптовалют первого порядка (ETC,ETH,DASH,LTC), а другую половину на перспективные валюты такие как STEEM, DCR, GNT, OMNI, XLM. Ежедневные выплаты вкладчикам осуществляются за счёт реализации этих криптовалют на биржах. Этот бизнес стал высокодоходным благодаря резкому росту спроса на криптовалюты в последние несколько месяцев.
Наши преимущества!
Высокий ежедневный доход
Безопасность ваших вложений
Перспективный инновационный проект
Профессиональная команда майнеров
Отличная партнерская программа
Инвестиционные планы:
30% за 15 рабочих дней. 0.01-500 USD
90% за 30 рабочих дней. 500-5000 USD
240% за 60 рабочих дней. 5000-10000 USD
Начисление каждый день, депозит возвращается в конце срока