Канада откроет первый инвестфонд в Bitcoin

Компания Evolve Funds подала заявку на открытие первого в Канаде биржевого инвестиционного фонда (ETF), который будет привязан к цене Bitcoin.
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"Для многих доступ к Bitcoin затруднен - это очень сложный и дорогостоящий процесс, поскольку в настоящее время инвесторы не могут торговать им на обычном брокерском счете, -
отмечает CEO Evolve ETFs Радж Лала, передает BNN.ca.
По его словам, привязанный к цене Bitcoin ETF может стать более простым инструментом для инвесторов.
ETF будет котироваться на Фондовой бирже Торонто (TSX) под тикером BITS.
Олег Чурий:
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«Нет ни одного закона, где указано, что криптовалюты запрещены»
Представители Evolve отмечают, что новый торгуемый на бирже фонд будет воспроизводить исполнение фьючерсов на Bitcoin на Чикагской бирже опционов (CBOE).