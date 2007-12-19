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[ICO] Prymex Blockchain Antivirus 28.09-05.10.2017

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Старый Сегодня, 19:40
#1
Форекс-блогер
 
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[ICO] Prymex Blockchain Antivirus 28.09-05.10.2017
Prymex Blockchain Antivirus 28.09-05.10.2017 - украинско-голландский проект

Система PrymeX предназначена для обеспечения комплексной защиты и защиты данных. Он будет работать с уникальными промышленными технологиями, но он будет полезен и понятен для обычного пользователя.
Некоторые из системных функций PrymeX стали возможными благодаря привлечению технологии Blockchain:
• Защита от вирусов
• Проверка данных
• Возможность коллективного управления, изменения данных
• Защита информации
• Поиск данных в любое время их существования, вплоть до их инициализации


Функции, которые нужно реализовать -
1. сначала мы сделаем некоторое облачное пространство для данных, оно будет иметь безопасность в виде блокчейн (вы должны загрузить ключевые файлы и кошелек с монетой prx), чтобы ввести облако.
2. это антивирус, это инновация, и у нас есть только концепция, у нас много встреч с защищенными разработчиками, и они сказали, что наша концепция действительно построена, но для создания альфа-версии нам нужно проводить исследования, это стоит денег.
Итак, чтобы цена нашей монеты расти, мы быстро выполним нашу первую функцию и начнем работать со вторым. Таким образом, наши инвесторы будут знать, что наш проект будет жить.

Детали краудсейла
Цена 1 эфир= 5000 PRX
Цель – собрать 1 млн долларов США

Распределение токенов


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Последний раз редактировалось kislov; Сегодня в 19:44.
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