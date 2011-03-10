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Инвестируем в криптовалюту

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"Криптовалютный инвестор от А до Я" - авторский блог пользователя Тимон
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Старый Сегодня, 19:31
#1
Инвестирую в ICE FX
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Инвестируем в криптовалюту
Одна из тем которая многих интересует, это инвестирование в криптовалюту, с чего начать и что вообще делать то с этими загадочными коинами которые даже пощупать то нельзя. Не такой уж и большой у меня опыт инвестирования но есть чем поделиться и по возможности все возможные способы инвестирования в криптовалюту.

Все осложняется тем что видов коинов очень много сейчас на рыке (более тысячи) и поэтому надо быть уверенным или полагаться на интуицию для того что бы сделать выгодное вложение, которое в будущем принесет доход инвестору. Так же буду рад услышать любой на ваш взгляд полезный прием который помогает вам получить прибыль в столь интересной области для инвестирования.

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Тимон вне форума  
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Метки
инвестирование, криптовалюты
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:32
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