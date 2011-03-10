Инвестируем в криптовалюту

Одна из тем которая многих интересует, это инвестирование в криптовалюту, с чего начать и что вообще делать то с этими загадочными коинами которые даже пощупать то нельзя. Не такой уж и большой у меня опыт инвестирования но есть чем поделиться и по возможности все возможные способы инвестирования в криптовалюту.
Все осложняется тем что видов коинов очень много сейчас на рыке (более тысячи) и поэтому надо быть уверенным или полагаться на интуицию для того что бы сделать выгодное вложение, которое в будущем принесет доход инвестору. Так же буду рад услышать любой на ваш взгляд полезный прием который помогает вам получить прибыль в столь интересной области для инвестирования.