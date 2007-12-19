[ICO] BLOCKv - протокол для разработчиков blockchain 12-16.10.2017

BLOCKv - протокол для разработчиков blockchain 12-16.10.2017
Цифровые объекты становятся все более важной частью человеческого опыта: от игровых товаров, цифровых карточек и искусства, которые мы собираем, до цифровых книг и музыки, а также предметов, которые мы обмениваемся в социальных сетях.
BLOCKv, общий протокол для разработчиков blockchain, представляет собой интерфейс в при разработке функционала. BLOCKv предоставляет разработчикам возможности и опции для разработки экспериментальной экономики будущего и открытия новых возможностей для получения прибыли для бизнеса в этой растущей экосистеме.
Платформа BLOCKv позволяет создавать интеллектуальные цифровые объекты на блокчейн, открывая потенциал для быстрого взаимодействия конечных пользователей и перемещения по цифровым и реальным средам. Эти интеллектуальные объекты, называемые vAtoms (Virtual Atoms), объединяют код с мультимедийными элементами и являются динамичными, привлекательными цифровыми товарами, которые делают криптовалюты привлекательными в качестве актива для разработчиков, брендов и конечных пользователей.
Модель распределения продажи токенов BLOCKv
Целевая задача для краудсейла ограничена 40 миллионами долларов США, из которых 20 миллионов долларов будут проданы на пресейл.
В соответствии с следующей схемой поставки токена будет иметь распределение 35/25/25/15.
• 35% будет выделено вкладчикам запуска
• 25% будут зарезервированы для стимулирования сообщества разработчиков
• 25% отправятся в компанию, ранние участники и советники
• 15% будут заблокированы на 6 лет для будущего будущего развития и поддержания экосистемы
Тип - маркер Ethereum ERC20
Принятые методы покупки: BTC и ETH
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