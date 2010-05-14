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Новости криптовалютного мира

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"Криптовалютный инвестор от А до Я" - авторский блог пользователя Тимон
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#1
Инвестирую в ICE FX
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Новости криптовалютного мира
Одна из тем которую хотелось бы первой в криптовалютном блоге это новости и события связанные с криптовалютой которые очень часто влияют на цену и дальнейшую популярность той или иной монеты. Тут как и везде всегда надо быть готовым к тому что могут произойти неплохая волотильность на рынке криптовалюты и вовремя среагировать, продав или купив ту или иную криптовалюту. В любом случае таким образом можно публиковать так называемые короткие новости и возможные последствия которые могут произойти в крипто мире. Этакий собственный уголок новостей полезный не только для меня но и для любого инвестора.

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Метки
инвестирование, криптовалюта, новости
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