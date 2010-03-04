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60% китайских студентов заявили, что они хотят начать вести свой частный бизнес

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60% китайских студентов заявили, что они хотят начать вести свой частный бизнес


Сообщается, что согласно последнего опроса, опубликованному в Пекине во вторник, более 60% студентов из китайских колледжей заявили, что они заинтересованы в том, чтобы после окончания учебного заведения начать вести свой собственный бизнес.

Исследование по предпринимательству среди китайских студентов было выполнено "Центром по вопросам Китая и глобализации", в котором собраны ответы от 2 797 студентов в 100 колледжах по всей стране.

Согласно результатам этого опроса, 24,56% респондентов проявили ярко выраженный интерес к занятию предпринимательской деятельностью, а 40,58% ответили, что они очень заинтересованы в том, чтобы заниматься бизнесом. Подробный анализ исследования показал, что студенты технических специальностей проявили самый сильный интерес к этой сфере, а за ними уже следуют студенты экономисты, юристы и будущие медики.

В общей сложности 70,4% студентов рассматривают занятие предпринимательством в качестве лучшего способа добиться самосовершенствования и высокой самооценки.

Многие из них питают надежду начать вести свой бизнес даже во время обучения в колледже и доля таких студентов составляет - 47,48%, в то время как каждый третий хотел бы открыть свою компанию после завершения обучения.

Из-за сильного роста населения в мегаполисах Китая, высокой стоимости жизни там, деловых расходов и транспортных пробок почти 50% студентов хотели бы создать бизнес в городах поменьше, таких, как Чэнду, Ухань и Нанкин, в которые также происходит быстрый рост экономики и улучшение их инфраструктуры.
Впрочем, хотя опрошенные студенты очень желают заниматься предпринимательством, но они также знают о всех трудностях и проблемах в этой области.

Порядка 61,37% из них считают, что нехватка капитала является самой большой проблемой. Получение банковских кредитов в условиях нехватки кредитных средств или своих финансовых активов было названо в качестве еще одной проблемы. Только 34% студентов уверены, что имеют основные навыки для старта своего бизнеса. Кроме того, они заявили, что у правительства сейчас отсутствует конкретная политика по поддержке предпринимателей, которые заканчивают обучение в колледжах.

Этот опрос также выявил и другие возможные препятствия для открытия своего бизнеса, в том числе низкую осведомленность среди учащихся, что предпринимательству можно обучиться, а также то что сейчас в такое образование в колледжах вливается недостаточно денежных средств, плюс отсутствие соответствующих курсов молодых предпринимателей и т. д.

Во время этого опроса были собраны предложения о том, как нужно продвигать предпринимательство в колледжах. Более 97% студентов указали, что они получат выгоду от образования при запуске бизнеса. Но им требуется дополнительный коучинг от экспертов и предпринимателей. Более половины студентов заявили, что введение соответствующей поддерживающей политики предпринимательства является их основным требованием к китайскому правительству.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59cbbb75d48fa
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 20:30.
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