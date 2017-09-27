Vaccine Invest - vaccineinvest.biz

Vaccine invest-современная компания, являющаяся частью крупного международного инвестиционного проекта. Вся информация о регистрации компании и сферах деятельности доступна для общественности, и вы можете ознакомиться с документами в любое время. Наша команда состоит из лучших специалистов в области финансов: аналитики, экономисты, маркетологи - благодаря тщательной работе этих людей, а общий инвестиционный фонд. Наши трейдеры имеют огромный опыт работы с валютой, что позволяет им ориентироваться не только на анализы и прогнозы от специалистов, но и на собственные инстинкты. Кроме того, число людей, которые с нами сотрудничают специалисты в области кибербезопасности: программисты и IT-специалисты разрабатывают специальные алгоритмы, которые защищают ваши инвестиции и личные данные. Вся информация надежно зашифрована и к ней имеют доступ только вы и наши сотрудники, никаких третьих лиц.
Основой нашей деятельности являются инвестиции в медицину. Мы выступаем спонсором развития фармацевтических препаратов будущего, нового оборудования и инструментов. Непрерывный поток прибыли обеспечивается правильным вложением капитала в прибыльные и успешные проекты. Мы можем оценить не только революционный характер и перспективы проекта, но и рассчитать риски, которые могут лишить наших инвесторов доходов. Поэтому проекты, в которые планируется инвестировать средства, проходят многоуровневую проверку. Конечно, вы не сможете зарабатывать без риска вообще, однако мы стараемся свести шансы на проигрыш к минимуму.
Мы стараемся предоставить нашим инвесторам всю необходимую информацию еще до принятия решения об инвестировании. Поэтому вы можете найти ответы на интересующие вас вопросы на сайте проекта. Если что-то не уточнила, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки, которая работает круглосуточно. Наши специалисты всегда на связи, так что вы можете получить своевременную консультацию. Мы зарабатываем деньги для вас и экономим ваше время.
Высокая степень доверия к нашему инвестиционному проекту обеспечивает большой приток инвесторов со всего мира. В связи с этим, общий объем инвестиций растет, и это позволяет нам делать более выгодные вложения капитала. То есть, чем больше размер фонда, тем более выгодные условия мы можем предложить нашим вкладчикам. Поэтому мы активно работаем над развитием нашего проекта, приглашая новых специалистов и инвесторов к сотрудничеству.
Dates Created on 2017-09-13 - Expires on 2018-09-13 - Updated on 2017-09-18 IP Address 145.239.184.124 is hosted on a dedicated server
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Сайт похож на сетевую контору по продаже бадов)) обычно у них такие легкие картинки.
Мне вот не понятно, зачем админы фастов заморачиваются за документы по регистрации компании. Кстати, мож кто из сторожил помнит фаст, с легендой аля: "это просто хайп, просто пирамида, друзья, вы будете получать деньги ровно до тех пор, пока админу будет интересно вам их выплачивать". Дословно не помню, но это было забавно )))
в общем, спасибо Ярику за проект, депну под него (ибо даже монов пока нет ))))
в целом такие планы мне как то даже больше нравятся, чем суточные, где проект может скамануть даже не дойдя до первых выплат.. здесь конечно тоже не все однозначно, но сумма не большая, не страшно )
27.09.17 16:33 Transfer Sent Payment: 20.00 USD to account U14522435 from U3642***. Batch: 189421207. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to vaccineinvest.biz User ASTek.
I'm joined!
The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U14522435. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to vaccineinvest.biz User MYHYIPSNET.. Date: 17:37 27.09.17. Batch: 189427582.