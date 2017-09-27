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Vaccine Invest - vaccineinvest.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:09
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
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Благодарностей: 6,273
УГ: 59
КП: 0.136
подарки
награды Волшебный горшочек 
Vaccine Invest - vaccineinvest.biz
Доброго Времени суток, Форумчане, Друзья! Представляю хорошо подготовленный высокопроцентный проект с популярными планами!


я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
старт проекта: 27.09.2017




Регистрация В Проекте!
💉О Проекте!💉

(гугл перевод)

Цитата:
Vaccine invest-современная компания, являющаяся частью крупного международного инвестиционного проекта. Вся информация о регистрации компании и сферах деятельности доступна для общественности, и вы можете ознакомиться с документами в любое время. Наша команда состоит из лучших специалистов в области финансов: аналитики, экономисты, маркетологи - благодаря тщательной работе этих людей, а общий инвестиционный фонд. Наши трейдеры имеют огромный опыт работы с валютой, что позволяет им ориентироваться не только на анализы и прогнозы от специалистов, но и на собственные инстинкты. Кроме того, число людей, которые с нами сотрудничают специалисты в области кибербезопасности: программисты и IT-специалисты разрабатывают специальные алгоритмы, которые защищают ваши инвестиции и личные данные. Вся информация надежно зашифрована и к ней имеют доступ только вы и наши сотрудники, никаких третьих лиц.
Основой нашей деятельности являются инвестиции в медицину. Мы выступаем спонсором развития фармацевтических препаратов будущего, нового оборудования и инструментов. Непрерывный поток прибыли обеспечивается правильным вложением капитала в прибыльные и успешные проекты. Мы можем оценить не только революционный характер и перспективы проекта, но и рассчитать риски, которые могут лишить наших инвесторов доходов. Поэтому проекты, в которые планируется инвестировать средства, проходят многоуровневую проверку. Конечно, вы не сможете зарабатывать без риска вообще, однако мы стараемся свести шансы на проигрыш к минимуму.

Мы стараемся предоставить нашим инвесторам всю необходимую информацию еще до принятия решения об инвестировании. Поэтому вы можете найти ответы на интересующие вас вопросы на сайте проекта. Если что-то не уточнила, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки, которая работает круглосуточно. Наши специалисты всегда на связи, так что вы можете получить своевременную консультацию. Мы зарабатываем деньги для вас и экономим ваше время.
Высокая степень доверия к нашему инвестиционному проекту обеспечивает большой приток инвесторов со всего мира. В связи с этим, общий объем инвестиций растет, и это позволяет нам делать более выгодные вложения капитала. То есть, чем больше размер фонда, тем более выгодные условия мы можем предложить нашим вкладчикам. Поэтому мы активно работаем над развитием нашего проекта, приглашая новых специалистов и инвесторов к сотрудничеству.
Документация Проекта



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0.2 USD или 0.0005 BTC

🌡Платёжные Системы!🌡
PM, Bitcoin , Payeer, advcash

🌡Реферальная программа!🌡
3 уровня: 7/2/1%


🌡Поддержка и Социальные Сети!🌡

форма контактов, почты:
admin@vaccineinvest.biz, support@vaccineinvest.biz, телефон:+442080685325, Telegram, FaceBook, Twitter, instagram

Внимание!!!
Технические Характеристики


Dates Created on 2017-09-13 - Expires on 2018-09-13 - Updated on 2017-09-18
IP Address 145.239.184.124 is hosted on a dedicated server
IP Location France - Hauts-de-france - Roubaix - Ovh Sas
Name Server: ns1.cover-dns.net
Name Server: ns2.cover-dns.net
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Регистрация В Проекте!


Мой Депозит!

Цитата:
Date : 09/27/2017 16:14
From/To Account : U14522435
Amount : -100.00
Currency : USD
Batch : 189419539
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to vaccineinvest.biz
Hash : e7acc34eee14b243033258cd57bcd4d7
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 19:32
#2
Мастер
 
Имя: Григорий
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.05.2012
Сообщений: 2,329
Благодарностей: 1,477
УГ: 0
КП: 0.087
Re: Vaccine Invest - vaccineinvest.biz
Сайт похож на сетевую контору по продаже бадов)) обычно у них такие легкие картинки.

Мне вот не понятно, зачем админы фастов заморачиваются за документы по регистрации компании. Кстати, мож кто из сторожил помнит фаст, с легендой аля: "это просто хайп, просто пирамида, друзья, вы будете получать деньги ровно до тех пор, пока админу будет интересно вам их выплачивать". Дословно не помню, но это было забавно )))

в общем, спасибо Ярику за проект, депну под него (ибо даже монов пока нет ))))
в целом такие планы мне как то даже больше нравятся, чем суточные, где проект может скамануть даже не дойдя до первых выплат.. здесь конечно тоже не все однозначно, но сумма не большая, не страшно )

27.09.17 16:33 Transfer Sent Payment: 20.00 USD to account U14522435 from U3642***. Batch: 189421207. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to vaccineinvest.biz User ASTek.
__________________
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GB-astek вне форума  
Сказали спасибо:
Ярослав Яценко (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:39
#3
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,249
Благодарностей: 1,441
УГ: 16
КП: 0.000
подарки
Re: Vaccine Invest - vaccineinvest.biz
Цитата:
Сообщение от GB-astek Посмотреть сообщение
Дословно не помню, но это было забавно )))
Может вы имели ввиду этот проект ? Hyip-A
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 19:41
#4
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,847
Благодарностей: 184
УГ: 4
КП: 0.000
Re: Vaccine Invest - vaccineinvest.biz
Листья у растения подозрительно знакомые, препарат случайно не веселящий?)))
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Old Seaman на форуме  
Старый Сегодня, 19:43
#5
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 15,003
Благодарностей: 6,273
УГ: 59
КП: 0.136
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награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Vaccine Invest - vaccineinvest.biz
Цитата:
Сообщение от Old Seaman Посмотреть сообщение
подозрительно знакомые
на мелису похоже

Цитата:
Сообщение от GB-astek Посмотреть сообщение
пока админу будет интересно вам их выплачивать"
я помню. но потом интерес резко пропал

добавлено через 9 минут
Рефка Инстантом!
Цитата:
+ 6.93 $

Date: 27.09.2017 18:49:48
ID: 405694923
Details: P73927717 → P1234005
Amount: 6.93 $
Comment: Withdraw from vaccineinvest.biz

History of transactions
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Последний раз редактировалось Ярослав Яценко; Сегодня в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 20:01
#6
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Аватар Hyip-Cruiser
 
Пол: Мужской
Адрес: Интернет
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 58,648
Благодарностей: 5,732
УГ: 9
КП: 0.491
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Re: Vaccine Invest - vaccineinvest.biz
Депозит:

Date : 09/27/2017 17:03
From/To Account : U14522435
Amount : -120.00
Currency : USD
Batch : 189424088
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to vaccineinvest.biz User hyipcruiser.
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Старый Сегодня, 20:27
#7
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 77
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.004
Re: Vaccine Invest - vaccineinvest.biz
Депозит

Transaction ID:
7d8ed6b8-1e16-4d64-a507-12cfaa82a8dd

Отправлено:
30.00 USD
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Старый Сегодня, 20:31
#8
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 6,002
Благодарностей: 433
УГ: 29
КП: 0.001
подарки
Re: Vaccine Invest - vaccineinvest.biz
I'm joined!
The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U14522435. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to vaccineinvest.biz User MYHYIPSNET.. Date: 17:37 27.09.17. Batch: 189427582.
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