Vaccine Invest - vaccineinvest.biz Доброго Времени суток, Форумчане, Друзья! Представляю хорошо подготовленный высокопроцентный проект с популярными планами!



я не админ/создатель проекта.

тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.

старт проекта: 27.09.2017









Регистрация В Проекте!

💉О Проекте!💉

(гугл перевод)

Цитата: Vaccine invest-современная компания, являющаяся частью крупного международного инвестиционного проекта. Вся информация о регистрации компании и сферах деятельности доступна для общественности, и вы можете ознакомиться с документами в любое время. Наша команда состоит из лучших специалистов в области финансов: аналитики, экономисты, маркетологи - благодаря тщательной работе этих людей, а общий инвестиционный фонд. Наши трейдеры имеют огромный опыт работы с валютой, что позволяет им ориентироваться не только на анализы и прогнозы от специалистов, но и на собственные инстинкты. Кроме того, число людей, которые с нами сотрудничают специалисты в области кибербезопасности: программисты и IT-специалисты разрабатывают специальные алгоритмы, которые защищают ваши инвестиции и личные данные. Вся информация надежно зашифрована и к ней имеют доступ только вы и наши сотрудники, никаких третьих лиц.

Основой нашей деятельности являются инвестиции в медицину. Мы выступаем спонсором развития фармацевтических препаратов будущего, нового оборудования и инструментов. Непрерывный поток прибыли обеспечивается правильным вложением капитала в прибыльные и успешные проекты. Мы можем оценить не только революционный характер и перспективы проекта, но и рассчитать риски, которые могут лишить наших инвесторов доходов. Поэтому проекты, в которые планируется инвестировать средства, проходят многоуровневую проверку. Конечно, вы не сможете зарабатывать без риска вообще, однако мы стараемся свести шансы на проигрыш к минимуму.



Мы стараемся предоставить нашим инвесторам всю необходимую информацию еще до принятия решения об инвестировании. Поэтому вы можете найти ответы на интересующие вас вопросы на сайте проекта. Если что-то не уточнила, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки, которая работает круглосуточно. Наши специалисты всегда на связи, так что вы можете получить своевременную консультацию. Мы зарабатываем деньги для вас и экономим ваше время.

Высокая степень доверия к нашему инвестиционному проекту обеспечивает большой приток инвесторов со всего мира. В связи с этим, общий объем инвестиций растет, и это позволяет нам делать более выгодные вложения капитала. То есть, чем больше размер фонда, тем более выгодные условия мы можем предложить нашим вкладчикам. Поэтому мы активно работаем над развитием нашего проекта, приглашая новых специалистов и инвесторов к сотрудничеству. Документация Проекта





проверить Лицензию







💊Маркетинг Проекта!💊

Цитата:

Ежедневно 2.10%

15 Дней!

Min-Max

10.0 $ - 1000.0 $

Депозит возвращается в конце срока инвестирования





Ежедневно 2.30%

30 Дней!

Min-Max

1001.0 $ - 5000.0 $

Депозит возвращается в конце срока инвестирования





Ежедневно 2.60%

45 Дней!

Min-Max

5001.0 $ - 10000.0 $

Депозит возвращается в конце срока инвестирования





Ежедневно 3.00%

60 Дней!

Min-Max

10001.0 $ - 100000.0 $

Депозит возвращается в конце срока инвестирования

🌡Регламент Выплат!🌡

Инстант!



🌡Минимальный Вывод!🌡

0.2 USD или 0.0005 BTC



🌡Платёжные Системы!🌡

PM , Bitcoin , Payeer , adv cash



🌡Реферальная программа!🌡

3 уровня: 7/2/1%





🌡Поддержка и Социальные Сети!🌡



форма контактов, почты:

admin@vaccineinvest.biz, support@vaccineinvest.biz, телефон:+442080685325, FaceBook , Twitter , instagram



Внимание!!!

Технические Характеристики



Dates Created on 2017-09-13 - Expires on 2018-09-13 - Updated on 2017-09-18

IP Address 145.239.184.124 is hosted on a dedicated server

IP Location France - Hauts-de-france - Roubaix - Ovh Sas

Name Server: ns1.cover-dns.net

Name Server: ns2.cover-dns.net

Check GoldCoders' HYIP Manager License

vaccineinvest.biz - Licensed

Dates Created on 2017-09-13 - Expires on 2018-09-13 - Updated on 2017-09-18IP Location France - Hauts-de-france - Roubaix - Ovh SasName Server: ns1.Name Server: ns2.cover-dns.netCheck GoldCoders' HYIP Manager License





Регистрация В Проекте!



+442080685325, Telegram

Мой Депозит!

Цитата: Date : 09/27/2017 16:14

From/To Account : U14522435

Amount : -100.00

Currency : USD

Batch : 189419539

Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to vaccineinvest.biz

Hash : e7acc34eee14b243033258cd57bcd4d7

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Profit Hunters--Заказываю рефбек тут, Все мои депозиты под страховкой!

Rich&Free---только безопасные инвестиции, бонусы!+ 💎ДОБАВЛЯЙТЕСЬ---

HyipClub.Club - Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000% - HyipClub.Club __________________+ 💎--- Мой Скайп