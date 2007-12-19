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[ICO] WizFund - умный выбор краудсейлов 18-31.10.2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Старый Сегодня, 18:58
#1
Форекс-блогер
 
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Инвестирую в: Форекс
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[ICO] WizFund - умный выбор краудсейлов 18-31.10.2017
Инвестиции в краудсейл - будущее в ваших руках
Что такое WizFund?
Платформа WizFund является естественным продолжением нашей успешной работы в этой области являясь пионером в нашей линейке инвестиционных продуктов, он позволяет участникам предлагать, оценивать и действовать на инвестиционных возможностях, как один против рынка, благодаря их коллективной мудрости и проницательности.

Все решения по капитальному взысканию подвергаются процессу голосования, заключенному с помощью интеллектуальных контрактов в сети блока Ethereum, гарантируя инвестиционный процесс непревзойденной справедливости и прозрачности, поэтому толпа может определить лучшие действия.

Преимущества проекта
Сокращение посредников
Одна из самых больших и инновационных вещей в CrowdWiz заключается в том, что она позволяет вам разрезать всех посредников. Наша структура позволяет инвесторам напрямую обращаться к другим инвесторам и получать доступ к финансированию, различным ставкам и ценам, которые в противном случае могут быть заблокированы или помешаны посредниками для обмена.

Использование мудрости инвесторов
Мы твердо верим в силу инвесторов! Вот почему мы позволяем им использовать весь свой потенциал, отдавая им контроль. Невозможность уже созданных банковских и финансовых институтов вызвала большой спрос на это изменение.
WizEcosystem

Честное голосование
Мы верим в честную игру! Для этого мы используем блокчейн для наших процедур голосования и записей. Вот почему они всегда будут общедоступными и прозрачными.
Различные варианты правил голосования и другие механизмы используются для защиты экосистемы от мошеннической деятельности, включая злонамеренное голосование с нескольких адресов. Система позволяет правомочным членам голосовать за активы, которые должны инвестировать WizFunds, и какие из них следует добавить или удалить из индекса активов WizExchange. Это также относится ко всем другим инвестиционным продуктам CrowdWiz.


Параметры продажи токена
Дата начала 18 октября 2017 года (10:00 UTC) Дата окончания 31 октября 2017 года (23:59 UTC)
Токен продается до достижения планки в $ 20 млн. Минимальная цель - собрать 5 миллионов долларов
Принимаемые валюты ETH, BTC.
Обменный курс 1 WIZ = 1 USD
Мин. сумма транзакции в ETH 0,1 ETH
Мин. сумма транзакции в BTC 0,01 BTC
Максимальная сумма транзакции $ 100 000

Бонусы
День 1: + 15% бонус
День 2: + 10% бонус
День 3: + 5% бонус
День 4: без бонусов

Cайт
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