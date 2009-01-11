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Revolut в Великобритании запускает страхование мобильных телефонов

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Revolut в Великобритании запускает страхование мобильных телефонов

Финтех-стартап Revolut пытается сделать так много всего сразу, что сложно все отслеживать. На этот раз компания заключила сотрудничество с Simplesurance, чтобы запустить новый страховой продукт. Теперь вы можете застраховать свой мобильный телефон за 1 фунт стерлингов в неделю или 42 фунта стерлингов в год, что составляет 1,35 доллара в неделю или 56,5 долларов в год.

Большинство телекоммуникационных компаний уже предоставляют варианты страхования сотовых телефонов. Но они, как правило, дороже, чем предложение Revolut в Великобритании. Revolut ранее уже говорила о запуске услуги страхования телефона и вот сегодня новый продукт дебютирует на рынке.

Страхование Revolut покрывает случайное повреждение телефона, попадание его под воду и эксплуатационные проблемы где бы то ни было в мире. Страховка покрывает даже треснувший экран и вы можете застраховать свое устройство не позднее, чем через 6 месяцев после приобретения. В обычном случае вам его отремонтируют или заменят менее чем за 48 часов.

Revolut собирается воспользоваться преимуществом наличия своего приложения, чтобы подписывать новых пользователей на данный продукт. Вы можете зарегистрироваться прямо из приложения компании, а пользователи Revolut Premium получат 20-процентную скидку.

Simplesurance и Revolut работают с Allianz Worldwide Partners. Simplesure обычно работает с другими компаниями для предоставления B2B-страховых продуктов.

Но вы также можете подписаться на аналогичный страховой продукт для телефона на веб-сайте Simplesurance, которая работает в десятках стран.

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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Последний раз редактировалось inik1080; Сегодня в 18:53.
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