[ICO][BOUNTY] Peerguess - бесплатное приложение для шифрования крипты 27.10-25.

Peerguess - бесплатное приложение для шифрования криптовалюты 27.10-25.11.2017
Приложение для всего сообщества!
Peerguess - бесплатное приложение для шифрования ценной валюты, предназначенное для ответа на самый важный торговый вопрос: «Будет ли биткойн увеличиваться или уменьшаться в течение следующих 24 часов?».
Вы угадаете будущие цены, чтобы заработать драгоценные камни, узнать об тенденциях сообщества и получить доступ к сложным данным, чтобы улучшить вашу интуицию.
Ваши индивидуальные догадки создают целое, которое больше суммы его частей, и позволяют нам предоставлять данные прогнозирования, полагаясь на ваши догадки и рыночные данные.
Плюсы для владельцев токенов GUESS
Вы будете получать доступ к привилегированным разделам пользователей в зависимости от уровня инвестиций.
Вы можете купить Gems более чем на 50% от цены AppStore (в зависимости от фактической рыночной стоимости токена GUESS).
Каждое воскресное утро мы будем раздавать 100 драгоценных камней всем обладателям токенов GUESS за каждые 10 000 токеновGUESS, которые они держали в течение 7 дней. Например, владелец токена с 25 000 токенов GUESS получит в воскресенье утром 250 бесплатных Gems .
Вы, безусловно, будете продавать / покупать и использовать рычаги влияния возможного повышения рыночной стоимости, поскольку мы планируем, по крайней мере, курс в 1 GUESS = 0,20 доллара США
после того, как проект будет жить, и после этого курс значительно увеличится.
Цены и бонусы
Неделя 1 - 2,500 GUESS Token / 1 ETH (100% бонус)
Неделя 2 - 2 000 GUESS Token / 1 ETH (60% бонус)
Неделя 3 - 1500 GUESS Token / 1 ETH (20% бонус)
Неделя 4 - 1250 GUESS Token / 1 ETH
Распределение токенов
На ICO будет продано 120,000,000 GUESS 60,00%
Liquidation Services 40 000 000 GUESS 20,00%
Команда и советники 20 000 000 GUESS 10,00%
Инфраструктура и обслуживание 10 000 000 GUESS 5,00%
Маркетинг и развитие бизнеса 8 000 000 GUESS 4.00%
Bounty Program 2,000,000
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