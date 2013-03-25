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Auctions Full - auctionsfull.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 18:34
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 8,020
Благодарностей: 1,054
УГ: 26
КП: 0.006
Auctions Full - auctionsfull.cc
Я не админ!

Начало: 21/09/2017

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Около:
Мы являемся ведущей глобальной компанией по управлению активами, специализирующейся на аукционах, специализирующихся на аукционах заброшенных импортных портов и промышленных аукционов.
В аукционах Full есть команда экспертов с более чем 15-летним опытом. В настоящее время мы являемся лидерами в этом сегменте. Мы предлагаем уровень премиум-обслуживания, поскольку у нас есть специалисты во всех ключевых областях, чтобы оправдать ожидания клиентов, являясь нашей главной целью - обеспечить устойчивый и прибыльный бизнес. Являясь нашей основной целью предложить нашим клиентам устойчивый и прибыльный бизнес и в нашем стремлении расширить возможности, мы представляем в обществе новую услугу: Auctions Full Container Load, решение для управления капиталом, позволяющее компаниям и частным лицам активно участвовать в нашем управлении на аукционах с доступными планами.

Чтобы внести свой первый депозит и начать получать прибыль, которую мы представляем в соответствии с нашими инвестиционными планами, необходимо заполнить регистрационную форму на нашем веб-сайте. Сразу же мы отправим вам электронное письмо с подтверждением, чтобы вы могли получить доступ к нашей платформе, плюс вы можете получить свою реферальную ссылку для будущих комиссий для дальнейшего увеличения своего дохода. Процесс регистрации довольно прост, у нас есть несколько платежных процессоров для вашего удобства

Наша команда постоянно развивает и совершенствует лучшие инструменты, которые удовлетворяют требованиям динамичного глобального рынка. Вы можете рассчитывать на организацию, которая предлагает лучшее из себя, со структурой услуг, соответствующих вашим требованиям.
Мы здесь, чтобы служить вам профессионально.

Чертеж:
3% в день в течение 60 дней,
5% ежедневно в течение 40 дней;
800% после 75 календарных дней.

Реферальная комиссия:
6% для пользователей;
12% для представителей

Процессоры платежей:
Bitcoin, Perfect\Money, Payeer,

Минимальный депозит:
$20

Минимальный вывод средств:
$10

Особенности:
Защита DDOS
SSL
Сценарий Goldcoders


Наш депозит:
----------------------------------------------------------------------------------------
BTC amount: 0.01500000 BTC
Hash:8211d92c9581a84a36dc8eca1d1099c3ef72a84041185 2c4c58f23ef6b22cbea
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