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Hospital Game - hospital-game.biz

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 18:26
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.09.2014
Сообщений: 5,005
Благодарностей: 423
УГ: 8
КП: 0.131
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Hospital Game - hospital-game.biz
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 27.09.2017

Hospital Game - интересная новинка осени!





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Вывод без заглушек, мин 1р.


Почувствуйте себя в роли управляющего больницы. Покупайте кабинеты, нанимайте врачей, получайте доход и выводите реальные деньги на свой кошелёк. Уникальный игровой процесс, продуманный маркетинг, ежедневные бонусы, сёрфинг сайтов, конкурсы и ещё много интересного ждёт Вас в нашей игре.

Инвестиционные решения: от 5% до 70% в месяц.


Доходность по врачам:


Терапевт - стоимость 100р. Прибавка к доходу кабинета 1%
Рентгенолог - стоимость 200р. Прибавка к доходу кабинета 2%
Педиатр - стоимость 300р. Прибавка к доходу кабинета 3%
Окулист - стоимость 500р. Прибавка к доходу кабинета 5%
Кардиолог - стоимость 900р. Прибавка к доходу кабинета 9%
Хирург - стоимость 1500р. Прибавка к доходу кабинета 15%

Каждый врач приносит Вам дополнительный процент к доходу всех палат. Врачи размещены по порядку, доступ к каждому последующему врачу открывается только после покупки предыдущего. Дополнительные проценты суммируются.


Основной доход приносят кабинеты.


Аптека - Стоимость:10 руб Доход в день:0,16 % Доход в месяц:5 %
Приемная врача - Стоимость:100 руб Доход в день:0,33 % Доход в месяц:10 %
Палата - Стоимость:500 руб Доход в день:0,5 % Доход в месяц:15 %
Ординаторская - Стоимость:1000 руб Доход в день:0,66 % Доход в месяц:20%
Кабинет МРТ - Стоимость:2000 руб Доход в день:0,83 % Доход в месяц:25 %
Операционная - Стоимость:5000 руб Доход в день:1,16 % Доход в месяц:35 %





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Платежные системы : Payeer, FreeKassa, Яндекс деньги.

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Партнерская программа: 10% на вывод

Дополнительно на проекте реализован чат, серфинг, бонус( для его получения мин пополнение 10р)





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добавлено через 2 минуты
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Последний раз редактировалось besenok; Сегодня в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
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