[PreICO]/[ICO] Smartlands – платформу для токенизации с/х активов 28.09.2017[BOUNTY]

1. Описание ICO
Smartlands
- новая платформу для токенизации сельскохозяйственных активов, которая позволяет людям инвестировать свои виртуальные финансы в фермы по всему миру. Компания полагает, что концепция «asset-backed tokens» скоро станет востребованной, поскольку это позволит диверсифицировать портфель инвесторов. Эта эффективная экосистема будет гарантировать, что любая сумма вложенных средств будет обеспечена за счет земли или товаров, произведенных на земле, что облегчит инвестору значительную степень риска и неопределенности. Компания намерена создать совершенно новый класс активов, который будет определяться высокой доходностью и низкой волатильностью, так как даже в периоды глубокого кризиса потребление первичной продукции незначительно уменьшается и остается стабильным на разных этапах бизнес-цикла по сравнению с другими товары, такие как неподвижные и автомобили. Поэтому акции производителей продуктов питания называются нециклическими или оборонительными запасами.
На сегодняшний день в различных отраслях (например, недвижимости или финансы) используется токены ABT (asset-backed tokens), однако сельскохозяйственный рынок, особенно садоводство, обладает значительным инвестиционным потенциалом, поскольку он открывает возможности на рынке с высокой рентабельностью и низкими рисками.
По определению токены ATB подкреплены активами, которые сводят к минимуму риски, но токены выданные Smartlands также обеспечат ожидаемую доходность идентичные инвестициям в акционерный капитал.
Земля является долгосрочным активом, и его цена подвержена незначительным колебаниям в краткосрочной перспективе. В то же время, Smartlands делает большинство высокотехнологичных и IT-решений, обеспечивая максимальную эффективность и прозрачность.
В качестве доказательства концепции платформа запустит первый проект, который будет реализован на реальных активах проектной команды. Это будет промышленный ореховый сад, размером в 5 тысяч деревьев площадью в 50 гектаров. Проект был проверен Deloitte и USPA.
Принцип работы:
1. Сельскохозяйственная компания обращается к Платформе за тем, чтобы ее активы маркировались и повышали инвестиции. Smartlands Platform управляет процессом проверки и аудита компании. Аграрная компания осуществляет оплату предоставленные услуги.
2. Сельскохозяйственная компания и компания условного депонирования заключают соглашение об обеспечении активов.
3. Платформа предоставляет стандартное предложение потенциальным инвесторам. Инвесторы покупают токены сельскохозяйственной компании, предоставляющие инвестиции для развития компании. Платформа перечисляет выпущенные токены на крипто-биржи для повышения ликвидности токенов.
4. Инвесторы ABT покупают требуемое количество SLT у держателей по текущей цене.
5. Сельскохозяйственные компании делят доходы и прибыль с владельцами ABT.
2. Выгода для покупателей токенов:
Инвесторам необходимо покупать SLT и соответственно это спрос, чем дальше будет развиваться проект, тем больше будет спрос, и соответственно цена будет выше.
3. Дивиденды и вознаграждения
Информацию о дивидендах и вознаграждения проект не предоставил
4. Детали ICO/PreICO
Символ - SLT;
Цена - ETH 0,001;
Максимальная цель - 100 000 ETH;
Минимальная цель - 3 500 ETH;
Общее количество токенов - 250 000 000.
PreICO
Начнется 28 сентября 2017 года;
Бонусы зависят от количества инвестированных ETH.
ICO
Начнется 28 октября 2017 года;
Бонусы зависят от даты покупки.
5. Описание баунти компании
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Smartlands выделяет 2% проданных токенов для баунти компании
Фонд баунти компании распределён таким образом:
01. Facebook - 10%
02. Twitter - 20%
03. Кампания BitcoinTalk Signature - 15%
04. Кампания BitcoinTalk Translation - 10%
05. Кампания Blogging - 35%
Для получения более детальной информации перейдите по ссылке - https://bitcointalk.org/index.php?topic=2159519.0
6. Сайт, WhitePaper, контакты.
https://smartlands.io/documents/White_paper_2208.pdf
https://smartlands.io
https://twitter.com/smartlands
https://www.facebook.com/SmartlandsPlatform/
https://t.me/smartlandschat
https://smartlands.herokuapp.com/
https://smartlands.io/#modal5