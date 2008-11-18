Rost77 Модератор

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Гонконг – удивительные виды, гастрономические изыски и множество мест для шопинга



1. Уникальные пейзажи и виды



Viktoria Peak - одна из наиболее посещаемых туристами достопримечательностей Гонконга. Здесь у вас есть возможность посетить смотровую площадку, открывающую потрясающий вид на залив, небоскребы и склоны, покрытые зеленью. Добраться до площадки можно на трамвае или пешком, как делают многие местные жители. Для этого здесь существуют специальные тропы и маршруты. Выбирать тропинку стоит, ориентируясь на собственные физические возможности. По некоторым из них к пику можно подняться всего за несколько часов, а вот другие отнимут у вас гораздо больше времени и сил. Однако такую цену определенно стоит заплатить за те эмоции, которые вы испытаете при восхождении: живописные водопады, необычные представители флоры и фауны, возможность взглянуть на Гонконг под другим углом и, конечно же, закаты потрясающей красоты.



Viktoria Peak





2. Местная кухня



Если вы хотите увидеть настоящий Гонконг и попробовать его на вкус, тогда стоит отойти в сторону от туристических маршрутов. Самые вкусные блюда местной кухни будут ждать вас в заведениях, где даже нет меню на английском, так как их посещает исключительно местное население. Даже обеспеченные жители Гонконга любят есть в неприметных уличных кафе, так как именно в них можно отведать гастрономические шедевры. Не стоит бояться, что в таких заведениях пища обладает низким качеством, так как санитарные нормы в Гонконге очень строгие и за ними тщательно следят.



Уличное кафе на ночном рынке Temple Street





3. Отличные пляжи



Каждый раз, возвращаясь в Гонконг, можно открывать для себя новые удивительные места. Обычно туристы обходят местные пляжи стороной, посещая другие городские достопримечательности. Однако их количество, как общественных, так и диких, просто поражает воображение. Каждый сможет найти для себя пляж по душе. Здесь есть места как для тихого отдыха, так и для любителей экстремальных развлечений. Купальный сезон в Гонконге начинается в мае и заканчивается только в декабре.



The Sai Kung Beach





4. Огромное количество мест для шопинга



Здешние магазины поражают туристов своими шикарно оформленными витринами, от созерцания которых просто невозможно оторваться, когда гуляешь по городским улицам. Особенно впечатляет оформление бутиков известных брендов, а также магазинов, торгующих дорогими украшениями. Причем они редко бывают пустыми, довольно часто в них можно увидеть длинные очереди. Для тех, кто обладает более скромным бюджетом, Гонконг также предлагает огромное количество мест, в которых можно насладиться шопингом.



The Landmark Hong Kong





5. Казино



В самом Гонконге закон запрещает играть в азартные игры, однако здешние игроки нашли довольно интересный выход из ситуации. Они превратили в казино корабли, которые легко можно вывести за границу государства, где закон уже не действует. К тому же всего в часе езды от Гонконга (добраться можно на пароме) находится Макао – бывшая колония, где основную долю прибыли приносят именно азартные развлечения. Многие китайцы проигрывают здесь целые состояния. Однако вдруг именно вы станете тем везунчиком, который после посещения казино станет богаче на кругленькую сумму. Если вас не интересуют азартные игры, тогда посетить Макао стоит ради прогулки по живописным улочкам. А еще здесь можно отведать знаменитый соленый пирожок с кремом, принадлежащий португальской кухне.



Круизный корабль-казино





Гонконг непременно стоит выбрать одним из пунктом своих путешествий по миру ради эмоций, которые вы испытаете во время прогулок на лодках, посещения удивительных китайских фестивалей и местных кофеен, предлагающих ароматный кофе. Если вам интересен азиатский колорит в рамках современного мегаполиса, тогда вам определенно стоит побывать в этом необычном городе, производящем незабываемое впечатление на каждого посещающего его туриста.



Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Гонконг - место, сочетающее в себе черты азиатской культуры и современного быстро развивающегося города. Чем же он так привлекает туристов? Ради чего стоит его посетить? Ответы на эти вопросы вы и найдете в данной статье.Viktoria Peak - одна из наиболее посещаемых туристами достопримечательностей Гонконга. Здесь у вас есть возможность посетить смотровую площадку, открывающую потрясающий вид на залив, небоскребы и склоны, покрытые зеленью. Добраться до площадки можно на трамвае или пешком, как делают многие местные жители. Для этого здесь существуют специальные тропы и маршруты. Выбирать тропинку стоит, ориентируясь на собственные физические возможности. По некоторым из них к пику можно подняться всего за несколько часов, а вот другие отнимут у вас гораздо больше времени и сил. Однако такую цену определенно стоит заплатить за те эмоции, которые вы испытаете при восхождении: живописные водопады, необычные представители флоры и фауны, возможность взглянуть на Гонконг под другим углом и, конечно же, закаты потрясающей красоты.Если вы хотите увидеть настоящий Гонконг и попробовать его на вкус, тогда стоит отойти в сторону от туристических маршрутов. Самые вкусные блюда местной кухни будут ждать вас в заведениях, где даже нет меню на английском, так как их посещает исключительно местное население. Даже обеспеченные жители Гонконга любят есть в неприметных уличных кафе, так как именно в них можно отведать гастрономические шедевры. Не стоит бояться, что в таких заведениях пища обладает низким качеством, так как санитарные нормы в Гонконге очень строгие и за ними тщательно следят.Каждый раз, возвращаясь в Гонконг, можно открывать для себя новые удивительные места. Обычно туристы обходят местные пляжи стороной, посещая другие городские достопримечательности. Однако их количество, как общественных, так и диких, просто поражает воображение. Каждый сможет найти для себя пляж по душе. Здесь есть места как для тихого отдыха, так и для любителей экстремальных развлечений. Купальный сезон в Гонконге начинается в мае и заканчивается только в декабре.Здешние магазины поражают туристов своими шикарно оформленными витринами, от созерцания которых просто невозможно оторваться, когда гуляешь по городским улицам. Особенно впечатляет оформление бутиков известных брендов, а также магазинов, торгующих дорогими украшениями. Причем они редко бывают пустыми, довольно часто в них можно увидеть длинные очереди. Для тех, кто обладает более скромным бюджетом, Гонконг также предлагает огромное количество мест, в которых можно насладиться шопингом.В самом Гонконге закон запрещает играть в азартные игры, однако здешние игроки нашли довольно интересный выход из ситуации. Они превратили в казино корабли, которые легко можно вывести за границу государства, где закон уже не действует. К тому же всего в часе езды от Гонконга (добраться можно на пароме) находится Макао – бывшая колония, где основную долю прибыли приносят именно азартные развлечения. Многие китайцы проигрывают здесь целые состояния. Однако вдруг именно вы станете тем везунчиком, который после посещения казино станет богаче на кругленькую сумму. Если вас не интересуют азартные игры, тогда посетить Макао стоит ради прогулки по живописным улочкам. А еще здесь можно отведать знаменитый соленый пирожок с кремом, принадлежащий португальской кухне.Гонконг непременно стоит выбрать одним из пунктом своих путешествий по миру ради эмоций, которые вы испытаете во время прогулок на лодках, посещения удивительных китайских фестивалей и местных кофеен, предлагающих ароматный кофе. Если вам интересен азиатский колорит в рамках современного мегаполиса, тогда вам определенно стоит побывать в этом необычном городе, производящем незабываемое впечатление на каждого посещающего его туриста.

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