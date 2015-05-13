Alibaba купит акции Cainiao на сумму $801 млн

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd сегодня сообщил о том, что согласен провести дополнительные инвестиции в размере 5,3 млрд юаней ($ 807 млн) для увеличения своей доли в Cainiao Smart Logistics Network и стать главным акционером логистической компании.
После подписания сделки, Alibaba увеличивает свою долю в Cainiao с 47% до 51%, что предоставит четыре из семи мест в совете директоров Cainiao.
Кроме того, Alibaba планирует инвестировать еще $ 15,2 млрд в течение ближайших пяти лет в целях дальнейшего укрепления своей глобальной логистической сети, а также для осуществления своей главной миссии - начать оформлять заказы в течение 24 часов.
Данный капитал будет направлен на увеличение разработок в сфере логистики, а также для разработок смарт-хранилищ и смарт-доставки, что будет являться основным для построения глобальной логистической сети в ближайшем будущем.
Цель инвестиций заключается в обеспечении быстрой доставки для потребителей, в любую точку планеты, - сказал Дэниел Зханг, генеральный директор Alibaba. Расширяя возможности логистики в экосистеме Alibaba и расширяя наши инвестиции в этот сектор, мы расширяем розничную торговлю. Также мы будем продолжать укреплять наше стратегическое сотрудничество с логистическими партнерами для достижения поставленных целей, - добавил он.
Основанная в 2013 году группой китайских логистических фирм, включая STO Express, YTO Express, ZTO Express и Yunda Express, Cainiao (ранее известный как China Smart Logistics) фокусируется на консолидации существующих логистических компаний в Китае. В прошлом году Cainiao смог привлечь 10 млрд юаней ($ 1,5 млрд) инвестиций от Singapores GIC и Temasek.
Специально для MMGP.RU