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Обучение от успешного трейдера

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Старый Сегодня, 18:05
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 25
Благодарностей: 9
УГ: 0
КП: 0.000
Обучение от успешного трейдера
Друзья, хотел бы порекомендовать канал одного успешного трейдера. Он особо себя не рекламирует, просто ведет группу в ВК и канал на Youtube.

https://www.youtube.com/channel/UC4i...yRbxL5Q/videos
https://vk.com/russiatraiding

Две причины, по которым я это делаю:
1. хочу ему помочь, т.к. парень честный и открытый
2. пусть другие люди тоже об этом узнают. Делай добро и оно к тебе вернется.

Человека знаю лично, ручаюсь за него и методику (проверил на себе).
Те, кто торгует на FORTS, найдут много для себя полезного.

По любым вопросам обращайтесь ко мне или напрямую к нему.

Всем успехов!
__________________
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Последний раз редактировалось Zhefree; Сегодня в 18:11.
Zhefree на форуме  
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