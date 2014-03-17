Обучение от успешного трейдера

Друзья, хотел бы порекомендовать канал одного успешного трейдера. Он особо себя не рекламирует, просто ведет группу в ВК и канал на Youtube.
https://www.youtube.com/channel/UC4i...yRbxL5Q/videos
https://vk.com/russiatraiding
Две причины, по которым я это делаю:
1. хочу ему помочь, т.к. парень честный и открытый
2. пусть другие люди тоже об этом узнают. Делай добро и оно к тебе вернется.
Человека знаю лично, ручаюсь за него и методику (проверил на себе).
Те, кто торгует на FORTS, найдут много для себя полезного.
По любым вопросам обращайтесь ко мне или напрямую к нему.
Всем успехов!