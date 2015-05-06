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Разработчик смарт-горшка Clairy получает грант в размере €2 млн от ЕС

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Разработчик смарт-горшка Clairy получает грант в размере €2 млн от ЕС
Итальянский разработчик инновационного смарт-горшка с функцией очистки воздуха Clairy сегодня сообщил о получении гранта в размере € 2 млн от Европейского Союза.
Эти средства будут использоваться для дальнейших разработок продукта, а также для расширения команды.

Созданный в феврале 2016 года итальянцами Паоло Ганис, Алессио Д'андреа и Винченцо Витиелло, Clairy является разработчиком смарт-горшка, в который садят реальный цветы для очищения загрязненного воздуха внутри помещения.

Сам горшок использует датчики, которые измеряют уровень загрязнения воздуха внутри помещения и подключается к смартфонам для передачи данных в режиме реального времени.


Команда Clairy подняла $ 370 000 с помощью Kickstarter и Indiegogo и на сегодняшний день компания является одной из самых популярных в США в сфере Plug and Play. Также стоит отметить, что Clairy планирует начать новый краудфандинг на Kickstarter в конце 2018 года.

Перевод специально для MMGP.RU

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