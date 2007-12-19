Денег много не бывает: 25 октября новый хардфорк биткоина с раздачей монет

Итак, друзья, остаюсь верен себе и начинаю предлагать вам халявные возможности сказочного обогащения на крипте. Похоже хардфорки биткоина стали входить в моду, после Биткоин кэш, нарисовался еще один нежданчик - Биткоин Голд
.
Карнавал назначен на 25 октября сего года.
В чем состоят плюшки:
1. Для держателей биткоинов на биржах - 1 ноября вам начислят такое же количество BTСG
, (например, 5 бтс у вас было значит появится еще 5 бтсг) которые вы вероятно сможете продать или держать, чтобы хорошо навариться.
Цену монетки определит биржа, но судя по истории с Биткоинкэш, сначала будет памп, а потом уже дамп, поэтому долго держать не рекомендую.
2. Эттеншин - майнинг btcg будет доступен на ВИДЯХАХ!
Так что майнеры и геймеры, следим за развитием темы.
Вот краткие параметры новой монетки
Алгоритм добычи для Bitcoin Gold — Equihash