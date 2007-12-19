Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 424,055 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Денег много не бывает: 25 октября новый хардфорк биткоина с раздачей монет

Вход через:  
Все разделы прочитаны
"Блог Bounty Хантера. Как заработать на криптовалютах без вложений и многое другое" - авторский блог пользователя kislov
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:01
#1
Форекс-блогер
 
Аватар kislov
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 3,533
Благодарностей: 1,692
УГ: 4
Записей в FX-блоге: 327
Записей в CT-блоге: 6
Подписок: 3
КП: 0.117
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Денег много не бывает: 25 октября новый хардфорк биткоина с раздачей монет
Итак, друзья, остаюсь верен себе и начинаю предлагать вам халявные возможности сказочного обогащения на крипте. Похоже хардфорки биткоина стали входить в моду, после Биткоин кэш, нарисовался еще один нежданчик - Биткоин Голд.

Карнавал назначен на 25 октября сего года.
В чем состоят плюшки:
1. Для держателей биткоинов на биржах - 1 ноября вам начислят такое же количество BTСG, (например, 5 бтс у вас было значит появится еще 5 бтсг) которые вы вероятно сможете продать или держать, чтобы хорошо навариться.
Цену монетки определит биржа, но судя по истории с Биткоинкэш, сначала будет памп, а потом уже дамп, поэтому долго держать не рекомендую.

2. Эттеншин - майнинг btcg будет доступен на ВИДЯХАХ! Так что майнеры и геймеры, следим за развитием темы.

Вот краткие параметры новой монетки



Алгоритм добычи для Bitcoin Gold — Equihash
__________________


Мой блог о форекс: читайте, комментируйте, подписывайтесь на обновления!
Последний раз редактировалось kislov; Сегодня в 17:11.
kislov на форуме  
Ответить
Метки
биткоин, криптовалюта майнинг, криптовалюты
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Datachains запускает блокчейн-среду с бесплатной раздачей монет vjacheslav1973 Знакомства и встречи 0 09.12.2016 17:04
Datachains запускает блокчейн-среду с бесплатной раздачей монет Сергей Горин Новости криптовалют 0 07.12.2016 19:23
Денег много не бывает! (Приз - ПРЕМИУМ) vfhmirf Игра 'Демотивируй меня' 34 30.05.2016 22:35

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Копирайт и рерайт от автора со стажем :)
От Denis---Player в разделе «Копирайтинг»
Аватар Alcest
Стартап Digital Bridge привлек £700 тыс для визуализации домашнего декора
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alcest
iBeat привлек $3 млн для смарт-часов по мониторингу здоровья
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Rock-Dj
MoneyInternetWorld - moneyinternetworld.com
От Rock-Dj в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Knjaz
Best Cap - best-cap.net
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Tr@der
ЦБ отозвал лицензии у еще двух банков
От Tr@der в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
424,055
Тем
490,867
Сообщений
12,236,553

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram